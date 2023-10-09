Polisi şehit eden saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Polisi şehit eden saldırganın ifadesi ortaya çıktı
3 Ay erteleme fırsatıyla 50.000 TL!
3 Ay erteleme fırsatıyla 50.000 TL!
Sponsorlu İçerik
2023 Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu
2023 Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu
Mahkeme: Salgın dönemindeki ücretsiz izin kıdem hesabına dahil edilsin
Mahkeme: Salgın dönemindeki ücretsiz izin kıdem hesabına dahil edilsin
Kira anlaşmazlığı arabuluculukta 'kademeli artış' şartıyla son buldu
Kira anlaşmazlığı arabuluculukta 'kademeli artış' şartıyla son buldu
Manipülatif 'konut ilanı' paylaşan 545 kişiye 54,5 milyon lira ceza
Manipülatif 'konut ilanı' paylaşan 545 kişiye 54,5 milyon lira ceza
Dijital Vergi Dairesi uygulaması başlıyor
Dijital Vergi Dairesi uygulaması başlıyor
Kademeli nafaka hükümet gündeminde
Kademeli nafaka hükümet gündeminde
Kabine bugün toplanıyor: Gündem maaş zammı ve ikramiye
Kabine bugün toplanıyor: Gündem maaş zammı ve ikramiye
Togg piyasayı 'elektrik'lendirdi
Togg piyasayı 'elektrik'lendirdi
Kira sorununun çözümü için konutta Kamu-Özel iş birliği
Kira sorununun çözümü için konutta Kamu-Özel iş birliği
İstanbul İl Başkanlığında Kılıçdaroğlu'nun adayı kaybetti
İstanbul İl Başkanlığında Kılıçdaroğlu'nun adayı kaybetti
Arınç Hamas'ı eleştirdi: Senin ne gücün var?
Arınç Hamas'ı eleştirdi: Senin ne gücün var?
Suriye'nin kuzeyine hava harekatı: 6 hedef imha edildi
Suriye'nin kuzeyine hava harekatı: 6 hedef imha edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin meselesi uluslararası hukuka göre çözülmelidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin meselesi uluslararası hukuka göre çözülmelidir
Kabine yarın toplanacak
Kabine yarın toplanacak
TBMM'de yoğun mesai başlıyor
TBMM'de yoğun mesai başlıyor
İstanbul Valiliğinden Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı
İstanbul Valiliğinden Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı
Kamu görevine hemşire olarak başladı, Vali olarak devam ediyor
Kamu görevine hemşire olarak başladı, Vali olarak devam ediyor
Barış Pınarı Harekatı'nın üzerinden 4 yıl geçti
Barış Pınarı Harekatı'nın üzerinden 4 yıl geçti
Otomotiv markalarının kampanya yarışı başladı
Otomotiv markalarının kampanya yarışı başladı
AK Parti'de yeni MKYK'nin öncelikli mesaisi yerel seçim
AK Parti'de yeni MKYK'nin öncelikli mesaisi yerel seçim
Yangında dumandan etkilenen itfaiye eri hastanede şehit oldu
Yangında dumandan etkilenen itfaiye eri hastanede şehit oldu
'Kahramanlar Operasyonu'nda arama kaydı bulunan 2 bin 554 kişi yakalandı'
'Kahramanlar Operasyonu'nda arama kaydı bulunan 2 bin 554 kişi yakalandı'
Emeklilere seyahat ve tatil desteği geliyor
Emeklilere seyahat ve tatil desteği geliyor
Yalova'da biri polise ait 6 aracın karıştığı kazada 2'si polis 4 kişi yaralandı
Yalova'da biri polise ait 6 aracın karıştığı kazada 2'si polis 4 kişi yaralandı
Botla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 20 FETÖ mensubu tutuklandı
Botla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 20 FETÖ mensubu tutuklandı
AK Parti'de yeni MYK belli oldu
AK Parti'de yeni MYK belli oldu
Yusuf Tekin: Sınıf geçmek zorlaşacak!
Yusuf Tekin: Sınıf geçmek zorlaşacak!
Bakan Işıkhan'dan emeklilerle ilgili açıklama
Bakan Işıkhan'dan emeklilerle ilgili açıklama
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Togg piyasayı 'elektrik'lendirdi

Togg'un devreye girmesiyle hızlanan elektrikli araç pazarı, toplam satışlardan yılın 9 ayında yüzde 5,9 pay aldı. 39 bin 51 adet satışın 5 bin 604 adedi Togg'dan oluştu. Togg'un yıl sonuna kadar 15 bin adet daha teslimat yapması, Tesla ve Çinli BYD başta olmak üzere diğer markaların satışlarıyla elektrikli satışının 100 bini aşması bekleniyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 09 Ekim 2023 07:58, Son Güncelleme : 09 Ekim 2023 08:00
Yazdır
Togg piyasayı 'elektrik'lendirdi

Bu yılın ilk 9 ayında 39 bin 51 adet satışla adeta patlama yaşayan elektrikli otomobil satışları yıl sonunda 60 bin adedi geçecek. Gelecek yıl ise piyasaya yeni girecek markalar ve modellerle satışların 100 bin adedi geçmesi bekleniyor.

TOGG HIZLANDIRDI

Togg'un teslimatlarıyla hızlanan elektrikli araç pazarı toplam pazardan ilk 9 ayda yüzde 5,9 pay aldı. 39 bin 51 adet satışın 5 bin 604 adedi Togg'dan oluştu. Togg'la birlikte oluşan altyapı ve rekabet ortamıyla birlikte pazardan pay almak isteyen dünya elektrikli araç markaları da Türkiye'ye hücum etti. Ekonomik nedenlerden dolayı vatandaşların otomobili yatırım aracı olarak görmesi de araç bulunurluğunu azaltırken elektrikli araçların satılmasında büyük rol oynadı.

2 DÜNYA DEVİ GELDİ

Pazardan pay almak isteyen ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla Almanya'da açtığı fabrikanın avantajıyla hızla Türkiye pazarına girdi. Şu ana kadar yaptığı 10 bin 200 adetlik satışla elektrikli segmentte birinci olan Tesla Türk tüketiciler tarafından yoğun talep gördü. Togg'un yıl sonuna kadar yapacağı teslimatla birlikte 20 bin adede ulaşması beklenirken Tesla'yla satış rekabeti yaşanması bekleniyor. Tesla'nın ardından dünyanın en çok elektrikli araç satan markası Çinli BYD'de de Türkiye pazarına giriş yaptı. Yıl sonuna kadar bin 500 elektrikli araç satmaıs beklenen markayla dönüşüm ivmesi de arttı.

MARKALAR YARIŞTA

Mercedes'in 5 elektrikli modeli bulunurken,, BMW'nin 4, Opel'in 3, Hyundai'nin 3, Citroen'in 2, Peugeot'nun 2, Audi'nin 2, Dacia'nın 1, Fiat'ın 1, Ford'un 1,, Kia'nın 1, Leapmotor'un 1, Jaguar'ın 1, MG'nin 3, Renault'nun 2, Skywelll'in 1, Seres'in 1, Tesla'nın 1 ve Togg'un 1 modei bulunuyor. Gelecek yıl BYD'nin de 3 modelle katılacağı yarışta yeni modellerle sayının 40'ı bulacağı tahmin ediliyor.

Hibrit ve elektrikli pazarı dizeli solladı

Bataryalı elektrikli araç (BEV) satışları dünyada da artışa gösterdi. Danışmanlık şirketi Strategy&, '2023 yılının ikinci çeyreğinde elektrikli araç satışları' raporunda dünyadaki 20 pazarda geçen yılın aynı dönemine göre elektrikli araç satışları yüzde 52 arttı. Elektrikli araçların pazar payının sadece yüzde 2 oranında olduğu Türkiye bu yıl tüm dünyaya fark attı. Türkiye'de, 2023'ün ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, satışlarda yüzde 341 oranında bir büyüme yaşandı. Aynı dönemde, hala çok düşük bir penetrasyona sahip olan fişli hibrit elektrikli araçlarda (PHEV) araçlarda yüzde 237 oranında, toplam pazarın onda birini oluşturan hibrit araçlarda ise yüzde 46 gibi kayda değer oranda bir artış kaydedildi. Türkiye birinci sırayı 448 bin 152 adetle benzinli araçlar alırken, hibrit ve elektrikli araçların satış toplamı dizeli solladı. Dizel otomobilinin 102 bin 108 adet olduğu ilk 9 ayda hibrit ve elektrikli araçların toplamı ise 109 bin 123 adet oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber