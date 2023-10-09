Togg piyasayı 'elektrik'lendirdi

Bu yılın ilk 9 ayında 39 bin 51 adet satışla adeta patlama yaşayan elektrikli otomobil satışları yıl sonunda 60 bin adedi geçecek. Gelecek yıl ise piyasaya yeni girecek markalar ve modellerle satışların 100 bin adedi geçmesi bekleniyor.

TOGG HIZLANDIRDI

Togg'un teslimatlarıyla hızlanan elektrikli araç pazarı toplam pazardan ilk 9 ayda yüzde 5,9 pay aldı. 39 bin 51 adet satışın 5 bin 604 adedi Togg'dan oluştu. Togg'la birlikte oluşan altyapı ve rekabet ortamıyla birlikte pazardan pay almak isteyen dünya elektrikli araç markaları da Türkiye'ye hücum etti. Ekonomik nedenlerden dolayı vatandaşların otomobili yatırım aracı olarak görmesi de araç bulunurluğunu azaltırken elektrikli araçların satılmasında büyük rol oynadı.

2 DÜNYA DEVİ GELDİ

Pazardan pay almak isteyen ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla Almanya'da açtığı fabrikanın avantajıyla hızla Türkiye pazarına girdi. Şu ana kadar yaptığı 10 bin 200 adetlik satışla elektrikli segmentte birinci olan Tesla Türk tüketiciler tarafından yoğun talep gördü. Togg'un yıl sonuna kadar yapacağı teslimatla birlikte 20 bin adede ulaşması beklenirken Tesla'yla satış rekabeti yaşanması bekleniyor. Tesla'nın ardından dünyanın en çok elektrikli araç satan markası Çinli BYD'de de Türkiye pazarına giriş yaptı. Yıl sonuna kadar bin 500 elektrikli araç satmaıs beklenen markayla dönüşüm ivmesi de arttı.

MARKALAR YARIŞTA

Mercedes'in 5 elektrikli modeli bulunurken,, BMW'nin 4, Opel'in 3, Hyundai'nin 3, Citroen'in 2, Peugeot'nun 2, Audi'nin 2, Dacia'nın 1, Fiat'ın 1, Ford'un 1,, Kia'nın 1, Leapmotor'un 1, Jaguar'ın 1, MG'nin 3, Renault'nun 2, Skywelll'in 1, Seres'in 1, Tesla'nın 1 ve Togg'un 1 modei bulunuyor. Gelecek yıl BYD'nin de 3 modelle katılacağı yarışta yeni modellerle sayının 40'ı bulacağı tahmin ediliyor.

Hibrit ve elektrikli pazarı dizeli solladı

Bataryalı elektrikli araç (BEV) satışları dünyada da artışa gösterdi. Danışmanlık şirketi Strategy&, '2023 yılının ikinci çeyreğinde elektrikli araç satışları' raporunda dünyadaki 20 pazarda geçen yılın aynı dönemine göre elektrikli araç satışları yüzde 52 arttı. Elektrikli araçların pazar payının sadece yüzde 2 oranında olduğu Türkiye bu yıl tüm dünyaya fark attı. Türkiye'de, 2023'ün ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, satışlarda yüzde 341 oranında bir büyüme yaşandı. Aynı dönemde, hala çok düşük bir penetrasyona sahip olan fişli hibrit elektrikli araçlarda (PHEV) araçlarda yüzde 237 oranında, toplam pazarın onda birini oluşturan hibrit araçlarda ise yüzde 46 gibi kayda değer oranda bir artış kaydedildi. Türkiye birinci sırayı 448 bin 152 adetle benzinli araçlar alırken, hibrit ve elektrikli araçların satış toplamı dizeli solladı. Dizel otomobilinin 102 bin 108 adet olduğu ilk 9 ayda hibrit ve elektrikli araçların toplamı ise 109 bin 123 adet oldu.