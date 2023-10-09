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Kabine bugün toplanıyor: Gündem maaş zammı ve ikramiye

Kabine iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Toplantının öncelikli gündemi, emekli maaşlarında yapılacak düzenleme olacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 09 Ekim 2023 08:08, Son Güncelleme : 09 Ekim 2023 08:11
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Kabine bugün toplanıyor: Gündem maaş zammı ve ikramiye

Zam formülü için "Kök ücrette artış", "Tüm emekli maaşlarına seyyanen zam" ve "Yüksek oransal zam" seçenekleri gündemde. Şayet kök maaşlarda seyyanen zam yapılırsa, bu artıştan özellikle maaşı 7 bin 500 lira ve altında kalan emekliler yararlanacak. İkinci seçenek ise temmuz ayında memurlara yapılan 8 bin TL'lik zam gibi emeklilere de seyyanen zam verilmesi. Masadaki üçüncü formül ise emeklilerin tamamına yıl sonu enflasyonunun üzerinde, refah payı da eklenerek oransal bir artış yapılması. Emeklilere maaş zammının yanı sıra 29 Ekim'de bir defaya mahsus ikramiye verilmesine ilişkin öneri de masada.

Öte yandan, yeni yılla birlikte emeklilere bazı sosyal desteklerin de verilmesi gündemde. Emeklilerin tatil veya seyahat yapabilmeleri, kültürel faaliyetle katılabilmeleri kapsamında devlet tarafından bazı sosyal destekler verilebileceği de değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından emeklilere müjde verileceği haberini AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde paylaşmıştı.

C. FIRAT AYDOĞMUŞ

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