Kademeli nafaka hükümet gündeminde

Hükümet, uzun zamandır tartışma konusu olan süresiz nafaka, uzun boşanma süreçleri ve çocukların velayetine ilişkin yeni bir sistem kurulması için çalışma başlatıyor. Edinilen bilgilere göre, Adalet Bakanlığı, aile hukukunda yapılacak değişiklikler için geniş katılımlı bir çalıştay düzenleyecek. Aile hukukunun sil baştan masaya yatırılacağı bu çalıştaya, üniversiteler, STK'lar, yargı mensupları ve alanında uzman yurt dışından akademisyenler davet edilecek. Dünya örnekleri de incelenecek ve son aşamada tüm görüşler alındıktan sonra Adalet Bakanlığı Bilim Komisyonu, aile hukukunda yapılacak değişiklikler konusunda bir taslak hazırlayacak.

EVLİLİK SÜRESİ BAZ ALINACAK

AK Parti hükümetleri döneminde süresiz nafaka konusu zaman zaman gündeme gelmiş ancak, bu konuda yeni bir sistem kurulamamıştı. AK Parti'nin geçen dönem yaptığı taslak çalışma, nafaka ödeme süresine üst sınır konulması ve evlilik süresine göre nafaka ödenmesi önerisi gündeme gelmişti. Hazırlanan taslakta 3 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl süre ile nafaka ödenmesi öngörülmüş ve evlilik süresine göre kademeli bir sistem getirilmesi önerilmişti. Yeni yapılacak çalışmada da nafaka sistemine süre sınırı getirilmesi, kadının mağdur edilmeden süresiz nafaka sistemine son verilmesine yönelik adım atılacak.

BOŞANMA SÜRECİ KISALACAK

Geçen dönem hazırlanan taslak üzerinden yapılacak çalışmalarda, nafaka ve velayet gibi uyuşmazlıklar nedeniyle uzayan boşanma davalarının kısa sürede sonuçlanması amaçlanıyor. Bunun için nafaka, velayet veya mal rejimi başlıklarda davaların ayrı görülmesi, boşanmanın ise tarafların rızası varsa kısa sürede sonuçlanmasını içerecek bir düzenleme yapılacak. Birçok Avrupa ülkesinde, boşanma davasıyla nafaka veya mal paylaşımı davası ayrı yürütülürken Türkiye'de nafaka, velayet veya mal rejimi davası boşanma davası ile birlikte sonuçlandırılıyor. AK Parti kaynakları, uzun süren boşanma davalarının tarafları mağdur ettiğini belirterek "Taraflar arasındaki mal ayrılığı, nafaka, tazminat problemleri, tüm bunlar tek dava içinde görüldüğünde boşanma davası da bu süreç içinde gecikiyor. Boşanma ve tazminat konularını ayrı ayrı değerlendirebilecek bir sistemin kurulması gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

Adalet Bakanlığı'nın yapacağı çalışmada boşanma davalarına zorunlu ara buluculuk sistemi getirilmesi de düşünülüyor. Boşanma davası açılmadan önce tarafların ara bulucuya gitmesi zorunlu olacak. Böylelikle nafaka, tazminat ve velayet gibi konular zorunlu ara buluculuk kapsamına alınacak. Taraflar ara buluculuk aşamasında anlaşamamaları durumunda yargıya başvurabilecekler.

YÜCEL KAYAOĞLU