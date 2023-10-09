Dijital Vergi Dairesi uygulaması başlıyor

Resmi Gazete'nin 7 Ekim tarihli sayısında yayımlanan vergi usul kanunu genel tebliğine göre, dijital vergi dairesine dijital.gib.gov.tr adresi üzerinden veya GİB tarafından oluşturulan mobil uygulama üzerinden giriş yapılabilecek. Sistemden daha önce kullanıcı kodu ve şifresi olan, e-Devlet şifresi bulunan ve tebliğ kapsamında şifre edinen kişiler yararlanabilecek.

Dijital vergi dairesi üzerinden kişiler, vergi dairesi sistemlerinde kayıtlı olan ve GİB tarafından belirlenen bilgilerini elektronik ortamda görüntüleyebilecek. Bu kapsamda ivd.gib.gov.tr ve intvrg.gib.gov.tr adresleri ile birlikte dijital.gib.gov.tr adresi de tebliğe elverişli elektronik tebligat adresi olarak kabul edilecek.

Aynı gazetede yer alan diğer vergi usul kanunu tebliğine göre, şarj ağı işletmecileri, verilen hizmet karşılığında düzenlenen faturada yer alan bilgileri anlık olarak elektronik ortamda GİB Teknoloji sistemlerine bildirecekler.