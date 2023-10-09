Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı- Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz (Çorum hariç) ile Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Ardahan, Kars, Iğdır, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır'ın doğusu, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Düzce, Osmaniye ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-80 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Düzce, Osmaniye ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden Kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Anadolu'nun doğusunda ( Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak) batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, yüksekler başta olmak üzere kısa süreli 70- 80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.