Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Malatya'da saat 09.28'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkezüssünün Yeşilyurt ilçesi olduğunu açıkladı.

Deprem 6,96 kilometre derinlikte gerçekleşti.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Malatya'nın ilçeleri ve çevre illerden de hissedilen depremin, ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı öğrenildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.28'de merkez üssü Yeşilyurt olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yerin 6,96 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

Bu arada depremin ardından bazı vatandaşlar ve okuldaki öğrenciler açık alanlara çıktı.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herkese "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "Şu ana kadar valiliğimize ulaşan bir olumsuzluk söz konusu değil. Ekiplerimiz sahadaki arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor." diye konuştu.