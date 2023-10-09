Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 111,05 puan azalarak 8.353,88 puana indi. Toplam işlem hacmi 63,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,74, holding endeksi yüzde 1,20 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,36 ile gıda içecek, en çok gerileyen ise yüzde 4,80 ile spor oldu.

Küresel pay piyasaları, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar nedeniyle haftaya negatif bir seyirle başlarken, bölgeden gelecek haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.250 ve 8.100 seviyesinin destek, 8.400 ve 8.550 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.