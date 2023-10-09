Mevzuata aykırı öğretim görevlisi ilanı iptal edildi

Fırat Üniversitesi, haberimiz üzerine mevzuata aykırı öğretim görevlisi alım ilanını adaylar mağdur olmadan iptal etti!



6 Ekim 2023 tarihli "Üniversite Öğretim Görevlisi İlanında Hata Üstüne Hata Yaptı" başlıklı yazımızda, Fırat Üniversitesi tarafından 18 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen ve Dış İlişkiler Biriminde (YÖS) çalıştırılmak üzere istihdam edilecek Uygulamalı Birim Öğretim Görevlisi alım ilanında mevzuata aykırı olarak 85 yabancı dil şartı aranmadığını, bu durumun açıkça hatalı olduğunu gündeme getirmiştik.

Fırat Üniversitesi, haberimiz üzerine çok kısa sürede mevzuata aykırı Öğretim Görevlisi ilanını iptal ederek web sayfasından duyuru yapmıştır.