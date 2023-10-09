Brent petrolün varil fiyatı 87,28 dolar

Polisi şehit eden saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Polisi şehit eden saldırganın ifadesi ortaya çıktı
3 Ay erteleme fırsatıyla 50.000 TL!
3 Ay erteleme fırsatıyla 50.000 TL!
Sponsorlu İçerik
2023 Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu
2023 Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu
Mahkeme: Salgın dönemindeki ücretsiz izin kıdem hesabına dahil edilsin
Mahkeme: Salgın dönemindeki ücretsiz izin kıdem hesabına dahil edilsin
Kira anlaşmazlığı arabuluculukta 'kademeli artış' şartıyla son buldu
Kira anlaşmazlığı arabuluculukta 'kademeli artış' şartıyla son buldu
Manipülatif 'konut ilanı' paylaşan 545 kişiye 54,5 milyon lira ceza
Manipülatif 'konut ilanı' paylaşan 545 kişiye 54,5 milyon lira ceza
Dijital Vergi Dairesi uygulaması başlıyor
Dijital Vergi Dairesi uygulaması başlıyor
Kademeli nafaka hükümet gündeminde
Kademeli nafaka hükümet gündeminde
Kabine bugün toplanıyor: Gündem maaş zammı ve ikramiye
Kabine bugün toplanıyor: Gündem maaş zammı ve ikramiye
Togg piyasayı 'elektrik'lendirdi
Togg piyasayı 'elektrik'lendirdi
Kira sorununun çözümü için konutta Kamu-Özel iş birliği
Kira sorununun çözümü için konutta Kamu-Özel iş birliği
İstanbul İl Başkanlığında Kılıçdaroğlu'nun adayı kaybetti
İstanbul İl Başkanlığında Kılıçdaroğlu'nun adayı kaybetti
Arınç Hamas'ı eleştirdi: Senin ne gücün var?
Arınç Hamas'ı eleştirdi: Senin ne gücün var?
Suriye'nin kuzeyine hava harekatı: 6 hedef imha edildi
Suriye'nin kuzeyine hava harekatı: 6 hedef imha edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin meselesi uluslararası hukuka göre çözülmelidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin meselesi uluslararası hukuka göre çözülmelidir
Kabine yarın toplanacak
Kabine yarın toplanacak
TBMM'de yoğun mesai başlıyor
TBMM'de yoğun mesai başlıyor
İstanbul Valiliğinden Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı
İstanbul Valiliğinden Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı
Kamu görevine hemşire olarak başladı, Vali olarak devam ediyor
Kamu görevine hemşire olarak başladı, Vali olarak devam ediyor
Barış Pınarı Harekatı'nın üzerinden 4 yıl geçti
Barış Pınarı Harekatı'nın üzerinden 4 yıl geçti
Otomotiv markalarının kampanya yarışı başladı
Otomotiv markalarının kampanya yarışı başladı
AK Parti'de yeni MKYK'nin öncelikli mesaisi yerel seçim
AK Parti'de yeni MKYK'nin öncelikli mesaisi yerel seçim
Yangında dumandan etkilenen itfaiye eri hastanede şehit oldu
Yangında dumandan etkilenen itfaiye eri hastanede şehit oldu
'Kahramanlar Operasyonu'nda arama kaydı bulunan 2 bin 554 kişi yakalandı'
'Kahramanlar Operasyonu'nda arama kaydı bulunan 2 bin 554 kişi yakalandı'
Emeklilere seyahat ve tatil desteği geliyor
Emeklilere seyahat ve tatil desteği geliyor
Yalova'da biri polise ait 6 aracın karıştığı kazada 2'si polis 4 kişi yaralandı
Yalova'da biri polise ait 6 aracın karıştığı kazada 2'si polis 4 kişi yaralandı
Botla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 20 FETÖ mensubu tutuklandı
Botla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 20 FETÖ mensubu tutuklandı
AK Parti'de yeni MYK belli oldu
AK Parti'de yeni MYK belli oldu
Yusuf Tekin: Sınıf geçmek zorlaşacak!
Yusuf Tekin: Sınıf geçmek zorlaşacak!
Bakan Işıkhan'dan emeklilerle ilgili açıklama
Bakan Işıkhan'dan emeklilerle ilgili açıklama
Ana sayfaHaberler

Brent petrolün varil fiyatı 87,28 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 87,28 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2023 10:33, Son Güncelleme : 09 Ekim 2023 10:36
Yazdır
Brent petrolün varil fiyatı 87,28 dolar

Cuma günü 83,44 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,58 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,19 artışla 87,28 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,72 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların Orta Doğu'da tansiyonu yükseltmesinin küresel petrol arzını olumsuz etkileyeceği endişeleri etkili oldu.

Gazze'den İsrail'e yönelik başlatılan "Aksa Tufanı" saldırısı sonrası İran'ın çatışmalarda Hamas'ı desteklediğini açıklamasının ardından, ABD ve Batılı ülkelerin İran'a karşı tedbir alma ihtimali, fiyatların yükselişine katkıda bulundu.

Analistler, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların daha da genişleyebileceği ihtimalinin risk algısının yüksek seyretmesine neden olduğunu ve yükselen petrol fiyatlarının küresel bazda enflasyon endişesini de artırabileceğini ifade etti.

- Çin'deki toparlanma sinyali fiyat artışını destekliyor

Çin'de kutlanan geleneksel Güz Ortası Festivali'nin denk geldiği uzun tatil haftasında, ülke içinde seyahat edenlerin sayısının Kovid-19 salgını öncesi seviyelere çıktığını gösteren veri akışı, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı ülkede talebin toparlanacağı algısını güçlendirerek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Çin Turizm ve Kültür Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 29 Eylül-6 Ekim tarihlerindeki tatilde, 826 milyon kişi ülke içinde seyahat ederken iç turizmden elde edilen toplam gelir 753,4 milyar yuana (103 milyar dolar) çıktı.

Brent petrolde teknik olarak 88,68 ile 89,68 dolar aralığının direnç, 87,00 ile 86,32 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber