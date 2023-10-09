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Dolar/TL, 27,70 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 27,6980 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2023 10:50, Son Güncelleme : 09 Ekim 2023 10:52
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Dolar/TL, 27,70 seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü, önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 27,6120'den tamamladı.

Dolar/TL, haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 27,6980 seviyelerinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 29,1610'dan, sterlin/TL yatay seyirle 33,7700'den satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda yüzde 0,3 yükselişle 106,5 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,6 değer kaybıyla 1,0530'dan işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların getirdiği tedirginlikle oynaklığın arttığını belirterek, gözlerin bölgeden gelecek haber akışına çevrildiğini söyledi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımlara karşın iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam etmesinin, bankanın gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlikleri artırdığını dile getiren analistler, tahvil piyasalarında satış baskısının altıncı haftaya taşındığını hatırlattı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yeni haftanın ilk iş gününde yüzde 4,80'le son 16 yılın zirvesine yakın işlem görmeye devam ederken, dolar endeksi 106,5 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dünya genelinde makroekonomik veri takviminin sakin olduğunu ve Orta Doğu'dan gelecek haber akışının takip edileceğini aktararak, teknik açıdan dolar endeksinde 107 seviyesinin direnç, 105 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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