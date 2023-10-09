Altının gram fiyatı 1.650 lira seviyesinden işlem görüyor

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.840 ve 1.825 doların destek, 1.870 direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Analistler, bölgeden gelecek haber akışının altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edebileceğini kaydederek, tahvil piyasalarındaki gelişmelerin de yakından takip edildiğini ifade etti.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların getirdiği tedirginlik, varlık fiyatlarında oynaklığı artırırken, güvenli liman varlıklardan olan altında talebin güçlendiği görülüyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 1 artışla 1.850 dolardan işlem görüyor.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net