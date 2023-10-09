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Depremden etkilenen Adıyaman'da kırsal konutların yapımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, evleri yıkılan veya ağır hasar alan afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için başlatılan çalışmalar 7/24 esasına göre yürütülüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2023 11:20, Son Güncelleme : 09 Ekim 2023 11:22
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Depremden etkilenen Adıyaman'da kırsal konutların yapımı sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde kentte köy tipi kalıcı afet konutlarının yapımı devam ediyor.

Vali Osman Varol, Akpınar köyündeki saha incelemelerinin ardından gazetecilere, kalıcı ve kırsal konutların yapımının sürdüğünü söyledi.

Akpınar köyünde 90 kırsal konutun inşa edileceğini belirten Varol, "Şu an 29 ev tamamlanmak üzere. Buradaki evler, çelik konstrüksiyondan ve yaklaşık 125 metrekarelik alana sahip, 3+1 olarak yapılıyor. Beton bir zemin üzerine çelik konstrüksiyon ve sonrasında kaplama şeklinde inşa ediliyor. 29 tanesinin inşası tamamlanmak üzere." değerlendirmesinde bulundu.

İl genelinde yapılan kırsal konutlar hakkında bilgi veren Varol, "İlimizin genelinde çok yoğun ve hummalı bir çalışma var. Hem merkezde yapılan kalıcı konutlar hem kırsalda yapılan kalıcı konutlarla ilgili inşaatlar yoğun bir biçimde devam ediyor. Bu kapsamda Yapım İşleri Genel Müdürlüğümüzün 6 bin 290, TOKİ'nin de 250 olmak üzere toplam 6 bin 540 tane kırsal konutun inşaat süreci başlamış ve müteahhitlere teslim edilmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Yapımı tamamlanan konutların ekim ayında teslim edilmesini planladıklarını aktaran Varol, bu noktada var güçleriyle çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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