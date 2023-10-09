Mauro Icardi, Galatasaray'da efsaneleşiyor

Uzun yıllar formasını giydiği İtalya'nın Inter ekibinde sergilediği başarılı performansla tüm dünyada tanınan yıldız futbolcu, son dönemi istediği gibi geçmeyen 3 yıllık Paris Saint-Germain macerasının ardından geçen sezon kiralık olarak geldiği Galatasaray'da tekrar kariyerinin zirvesine çıktı.

Geçen sezon forma giydiği 24 lig maçında 22 kez ağları havalandırarak kazanılan şampiyonlukta önemli pay sahibi olan 30 yaşındaki futbolcu, özellikle Suudi Arabistan ekiplerinden gelen yüksek tekliflere rağmen iyi bir uyum yakaladığı ve taraftarının sevgilisi haline geldiği sarı-kırmızılı takıma 10 milyon avro bonservis bedeliyle transfer oldu.

Galatasaray'daki etkili mücadelesini bu sezona da yansıtan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı forma altında şu ana kadar çıktığı 40 resmi maçta 35 gol ve 10 asistlik bir performans ortaya koydu.

Arjantinli futbolcu, yeşil sahalardaki üstün performansının yanı sıra kısa sürede damga vurduğu Türk futbolunda rol model olmaya doğru hızla ilerliyor.

Mauro Icardi, güzel günler geçirdiği Galatasaray'a transfer olabilmek için maddi anlamda büyük fedakarlıklarda bulundu.

Arjantinli yıldız futbolcu, transfer döneminde Suudi Arabistan'dan gelen yıllık 20-30 milyon avroluk teklifleri kabul etmedi ve daha düşük bir ücret karşılığında Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yıldız futbolcu, bu fedakarlığının yanı sıra yüksek aidiyet duygusuyla da sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurdu.

Sahada takımının kazanması için üst düzey bir mücadele ortaya koyan Icardi, günlük hayat ve seyahatlerinde Galatasaray ürünlerini kullanarak kulübe olan bağlılığını gösterdi.

Mauro Icardi, Bitexen Antalyaspor'u 2-0 yendikleri karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından "Sonra dedim iyi ki Galatasaraylıyım." paylaşımını yaparak Galatasaray'a olan sevgisini bir kez daha vurguladı.

Mauro Icardi, gol yollarındaki üst düzey yeteneğiyle rakip savunma oyuncuları ve kalecilerin korkulu rüyası oldu.

Ceza sahasında yer tutma becerisi, güçlü kale hafızası, yüksek pozisyon bilgisine sahip Arjantinli golcü, teknik kapasitesini ortaya koyan vuruşlarıyla kalecileri çaresiz bıraktı.

Kritik anlarda kaçırdığı penaltılara rağmen mental olarak oyundan düşmeyen Icardi, özellikli büyük ve zorlu maçlardaki golleriyle takımının sonuca gitmesini sağladı.

Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara karşı forma giydiği tüm maçlarda da gol atan Icardi, geçen sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile bu sezon Molde, Yılport Samsunspor, Manchester United ve Bitexen Antalyaspor maçlarında attığı şık gollerle taraftarların hafızasında iz bıraktı.

Mauro Icardi, sert kafa vuruşlarıyla attığı gollerle de farkını ortaya koydu.

Arjantinli futbolcu, kısa süreli kariyerine rağmen Galatasaray'da en iyilerin hizasına adını yazdırma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takımın son yıllardaki en skorer ismi olan ve Süper Lig'de attığı gollerle son dönemdeki birkaç rekoru eline geçiren Icardi, camia ve taraftarda büyük etki ve heyecan oluşturdu.

Mauro Icardi, başarılı performansı, azmi, özverisi ve aidiyet duygusuyla şimdiden adını Galatasaray'ın efsane yabancı oyuncuları Georghe Hagi, Cevad Prekazi ve Claudio Taffarel'in yanına yazdırdı.

Arjantinli futbolcu, Galatasaray'da sergilediği etkili performansla adeta taraftarların sevgilisi haline geldi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız futbolcuya olan sevgilerini hem maçlarda hem de sosyal medya platformlarında yoğun bir şekilde gösterirken, aralarında yeni doğan çocuğunun adını "Icardi" koyanlar da oluyor.

Mauro Icardi'nin RAMS Park'ta oynanan maçlarda attığı gollerden sonra çalınan ve kendisiyle özdeşleşen Simge'nin "Aşkın olayım" şarkısı taraftarların dillerinden düşmüyor.

Galatasaray'ın ev sahibi olduğu maçlarda Icardi'nin attığı gollerden sonra stadı dolduran on binlerce taraftarın yanı sıra evlerinde ve toplu alanlarda maçları izleyen taraftarlar, Arjantinli futbolcuya "Aşkın olayım" parçası eşliğinde sevgilerini haykırıyor.

Saha içindeki düzgün davranışlarıyla rakip taraftarların da sempatisini kazanan Icardi, ikonik gol sevinciyle çocuklar tarafından da büyük ilgi görüyor.

Renkli kişiliğiyle de dikkati çeken Mauro Icardi, özellikle sarıya boyattığı saçlarıyla bir akım başlattı.

Arjantinli futbolcunun saç imajı, takım arkadaşları ve taraftarlar arasında hızla yayıldı. Çok sayıda taraftar, Icardi'den etkilenerek saçlarını sarıya boyadı.

Eşi Wanda Nara ile olan ilişkisi zaman zaman magazin gündeminde öne çıksa da Icardi'nin, ailesiyle zaman geçirdiği, çocuklarının ödevlerine yardım ettiği ve onlarla mangal yaptığı sosyal medya paylaşımları büyük beğeni topladı.

Arjantinli futbolcu, Türkiye'ye geldiği günden itibaren gerek spor programları gerekse sosyal medyada en çok konuşulan futbolcuların başında geldi.