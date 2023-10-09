'4-5 yaş çocuklara şiş batırma' olayı hakkında Bakanlık açıklama yaptı
Aile Bakanlığı 'basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan "Şanlıurfa'da 4-5 yaşındaki çocuklara şiş batırdılar" başlıklı haberlere ilişkin basın açıklamasında bulundu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ekim 2023 14:22, Son Güncelleme : 09 Ekim 2023 14:27
Aile Bakanlığının açıklaması şu şekilde:
Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan "Şanlıurfa'da 4-5 yaşındaki çocuklara şiş batırdılar" başlıklı haberlere ilişkin basın açıklamamız.