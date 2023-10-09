'4-5 yaş çocuklara şiş batırma' olayı hakkında Bakanlık açıklama yaptı

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan "Şanlıurfa'da 4-5 yaşındaki çocuklara şiş batırdılar" başlıklı haberlere ilişkin basın açıklamamız.

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