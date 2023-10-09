Terör örgütü PKK/YPG operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Diyarbakır'da operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan zanlı M.B, Kocaeli'ye getirildi.

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