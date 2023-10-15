1997 SSK girişli Öğretmen nasıl emekli olabilir?

EYT kapsamında 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlar 7438 sayılı Kanuna göre yaş şartı aramadan, sadece hizmet sürelerini tamamlamak şartıyla emekli olabilirler. Halen Öğretmen mesleğini yapanların da emeklilik için bazı şartları bulunmaktadır.

Soru: Hocam iyi çalışmalar. Benim bir türlü çözemediğim, kimsenin net cevap veremediği, emekliliğime dair bir sorum olacaktı. Ben 1997 yılında özel bir şirkette işe başladım, ssk'dan 330 gün prim ödemem vardı. 1999'da üniversiteye başladım, 2003 Eylül ayında Devlet okulunda öğretmen oldum. Memur oldum. Daha sonra hizmet birleştirme yaptım. Askerliğimi yedek subay öğretmen olarak yaptım. 7486 toplamda primim gözüküyor şu an. Net olarak ben ne zaman emekli olurum? 1976 doğumluyum, erkek. Şimdiden çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim

Detaylar/Değerlendirmeler:

1997 yılında özel bir şirkette çalıştığınızı belirttiğinizden sizin yaş şartı aranmadan sadece 25 hizmet yılınızı (işçi, memur, borçlanma kapsamındaki yedek subaylık okul süresi hariç yedek subaylık süresi, yedek subaylıktan dolayı 3 ay yıpranma payı toplamı) tamamladığınızda emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz. Yani belirttiğiniz gibi 7486 prim gününüzün yine SGK primleri ödenmiş şekliyle toplam hizmetinizin 9000 gün (25 tam yıl veya daha fazla) olması şartıyla emekli olabileceğinizi söyleyebiliriz. Sigortalılık süresi hesabı yapılmadan sadece prim ödenmiş gün hesabının yapılarak 25 yıl tamamlanması gerektiğini de belirtmekte fayda görmekteyiz.

Ayrıca, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Madde 331 hükmü gereği, Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılmaktadır. Ancak, bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi belirli şarta bağlanmış ve görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin de Bakanlıkça uygun görülmesi şartıyla mümkün olması sağlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığınca son olarak yayımlanan Emeklilik İşlemleri konulu 2018/15 sayılı Genelge yayımlanmış, emeklilik işlemleri bu genelge kapsamında yürütülmeye devam edilmektedir. Bu hususa da dikkat edilmesi ve Kurumunuzdan bilgi alınması gerekmektedir.

NOT: Yukarıda yaptığımız değerlendirmeler sizin vermiş olduğunuz bilgiler kapsamında yapılmıştır. Herhangi bir hak kaybı yaşamamanız için Kurumunuzla bilgi paylaşımında bulunmanızı tavsiye edebiliriz.

