Gaziantep Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı

TBMM'de yarın 3 RTÜK üyeliği için seçim yapılacak
TBMM'de yarın 3 RTÜK üyeliği için seçim yapılacak
%0.94 Faizli kredi fırsatı!
%0.94 Faizli kredi fırsatı!
Sponsorlu İçerik
'İran'dan Türkiye'ye mülteci akını' iddialarına açıklama
'İran'dan Türkiye'ye mülteci akını' iddialarına açıklama
MEB ortak yapılacak yazılılara ilişkin örnek soru kitapçığını yayımladı
MEB ortak yapılacak yazılılara ilişkin örnek soru kitapçığını yayımladı
Kabine toplandı: Gündem maaş zammı ve ikramiye
Kabine toplandı: Gündem maaş zammı ve ikramiye
Üniversiteye başvuran aday sayısı 3 milyon 243 bine yükseldi
Üniversiteye başvuran aday sayısı 3 milyon 243 bine yükseldi
Valilikten 'Şehit Ömer Halisdemir Caddesi' açıklaması
Valilikten 'Şehit Ömer Halisdemir Caddesi' açıklaması
Erdoğan: Üniversitelerde cadı avını dün gibi hatırlıyoruz
Erdoğan: Üniversitelerde cadı avını dün gibi hatırlıyoruz
Kocaeli'de 3 doktorun darbedilmesi protesto edildi
Kocaeli'de 3 doktorun darbedilmesi protesto edildi
'4-5 yaş çocuklara şiş batırma' olayı hakkında Bakanlıktan açıklama
'4-5 yaş çocuklara şiş batırma' olayı hakkında Bakanlıktan açıklama
EURO 2032 Türkiye'de düzenlenecek
EURO 2032 Türkiye'de düzenlenecek
Polisi şehit eden saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Polisi şehit eden saldırganın ifadesi ortaya çıktı
2023 Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu
2023 Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu
Mahkeme: Salgın dönemindeki ücretsiz izin kıdem hesabına dahil edilsin
Mahkeme: Salgın dönemindeki ücretsiz izin kıdem hesabına dahil edilsin
Kira anlaşmazlığı arabuluculukta 'kademeli artış' şartıyla son buldu
Kira anlaşmazlığı arabuluculukta 'kademeli artış' şartıyla son buldu
Manipülatif 'konut ilanı' paylaşan 545 kişiye 54,5 milyon lira ceza
Manipülatif 'konut ilanı' paylaşan 545 kişiye 54,5 milyon lira ceza
Dijital Vergi Dairesi uygulaması başlıyor
Dijital Vergi Dairesi uygulaması başlıyor
Kademeli nafaka hükümet gündeminde
Kademeli nafaka hükümet gündeminde
Togg piyasayı 'elektrik'lendirdi
Togg piyasayı 'elektrik'lendirdi
Kira sorununun çözümü için konutta Kamu-Özel iş birliği
Kira sorununun çözümü için konutta Kamu-Özel iş birliği
İstanbul İl Başkanlığında Kılıçdaroğlu'nun adayı kaybetti
İstanbul İl Başkanlığında Kılıçdaroğlu'nun adayı kaybetti
Arınç Hamas'ı eleştirdi: Senin ne gücün var?
Arınç Hamas'ı eleştirdi: Senin ne gücün var?
Suriye'nin kuzeyine hava harekatı: 6 hedef imha edildi
Suriye'nin kuzeyine hava harekatı: 6 hedef imha edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin meselesi uluslararası hukuka göre çözülmelidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin meselesi uluslararası hukuka göre çözülmelidir
Kabine yarın toplanacak
Kabine yarın toplanacak
TBMM'de yoğun mesai başlıyor
TBMM'de yoğun mesai başlıyor
İstanbul Valiliğinden Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı
İstanbul Valiliğinden Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı
Kamu görevine hemşire olarak başladı, Vali olarak devam ediyor
Kamu görevine hemşire olarak başladı, Vali olarak devam ediyor
Barış Pınarı Harekatı'nın üzerinden 4 yıl geçti
Barış Pınarı Harekatı'nın üzerinden 4 yıl geçti
Otomotiv markalarının kampanya yarışı başladı
Otomotiv markalarının kampanya yarışı başladı
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Sağlık

Gaziantep Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı

Merkez Şahinbey ilçesinde bulunan 1875 yatak kapasiteli Gaziantep Şehir Hastanesi, 335 poliklinik, 259 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı ve 64 ameliyathanesiyle kapılarını hastalara açtı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2023 16:03, Son Güncelleme : 09 Ekim 2023 16:13
Yazdır
Gaziantep Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı

Yapımı tamamlanan Gaziantep Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı.

Merkez Şahinbey ilçesinde bulunan 1875 yatak kapasiteli Gaziantep Şehir Hastanesi, 335 poliklinik, 259 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı ve 64 ameliyathanesiyle kapılarını hastalara açtı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, hastaneyi ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı, hastalarla sohbet etti.

Çeber, gazetecilere, Gaziantep'in her alanda büyümeye devam ettiğini belirterek, kent ve bölge için gurur duyulacak bir eserin hizmete girdiğini söyledi.

Çeber, şunları kaydetti:

"Hastanemiz bugün itibariyle hizmete başladı. İlimizde sağlıkla ilgili yeni bir seviyeye geçmiş olduk. Bu bölgede sağlık ihtiyacı duyan herkesin işini çok kolaylaştıracak bir yatırım. Bin 875 yataklı bir hastane. 7 bloktan oluşuyor ve her bloku bir hastane gibi düşünebiliriz. 4 bin 650 araçlık otopark alanımız var. 259 yoğun bakım ünitemiz var. Rakamlar gerçekten çok büyük. 7 hastane birden açıyormuşuz gibi. Sağlık alanında neye ihtiyaç varsa hepsi bu alanda bulunuyor. Hatta bazı cihazlar ülkemizde ilk kez bu hastanemizde kullanılacak. Vatandaşın ilk geri dönüşleri de olumlu yönde. Her detayı düşünmemize rağmen zaman içerisinde oluşabilecek aksaklıkları da takip edeceğiz. Sayın Bakanımız burayı çok yakından takip ediyor. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim."

Hastalardan Ayşe Şentepe ise hastanenin fiziki açıdan çok iyi olduğunu söyleyerek, "Herkesten Allah razı olsun. O kadar büyük ve güzel ki içinde resmen kaybolduk. İnşallah herkes şifa bulur." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber