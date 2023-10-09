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Çiğ köfte yiyen 5 lise öğrencisi zehirlendi

Amasya'da çiğ köfte yedikten sonra rahatsızlanan 5 lise öğrencisi tedavi altına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2023 16:24, Son Güncelleme : 09 Ekim 2023 16:27
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Çiğ köfte yiyen 5 lise öğrencisi zehirlendi

Alınan bilgiye göre, Amasya Lisesi öğrencisi 5 arkadaş, öğle arasından kent merkezinde bulunan bir marketten çiğ köfte aldı.

Çiğ köfteyi yedikten bir süre sonra rahatsızlanan öğrenciler, durumu okul yöneticilerine bildirdi. Okul yönetiminin ihbarı üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rahatsızlanan 5 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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