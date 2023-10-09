Polis memuru Cihat Ermiş'in şehit edilmesiyle ilgili 9 kişi gözaltında

Büyükçekmece'ye bağlı Murat Çeşme Mahallesi'nde gece saatlerinde alınan bir ihbar üzerine olay yerine gittiği sırada, evdeki Muhammet Berke Çorak (20) tarafından silahla açılan ateş ile ağır yaralanan polis memuru Cihat Ermiş, Mimar Sinan Devlet Hastanesinde kaldırılmış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu. Polis memuru Cihat Ermiş'i tabancayla vurarak şehit eden Muhammet Berke Çorak gözaltına alınmış. 20 yaşındaki zanlının suç dosyasının kabarık olduğu öğrenilmişti.

Gözaltı sayısı toplam 9 oldu

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, polis memuru Cihat Ermiş için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada gözaltı sayısının arttığı söyledi. Aktaş, toplam 9 şüphelinin gözaltında olduğunu açıkladı.