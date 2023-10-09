Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver ile İsrail-Filistin meselesini görüştü
Görüşmede, Erdoğan ve Enver, İsrail-Filistin bağlamında yaşanan son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2023 16:45, Son Güncelleme : 09 Ekim 2023 16:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver, İsrail-Filistin bağlamında yaşanan son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.