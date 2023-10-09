MEB ortak yapılacak yazılılara ilişkin örnek soru kitapçığını yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 9 Eylül 2023'te yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'ne göre gerçekleştirilecek yazılı sınavlar öncesinde örnek konu soru dağılım tablolarını hazırlayıp, geçtiğimiz günlerde okullara duyurmuştu. Bakanlık bu kez, okullarda öğretmenler tarafından uygulanacak ortak yazılı sınav ve birden fazla şubede okutulmadığı için ortak yapılamayacak sınavlara yönelik daha önce yayımlanan konu soru dağılım tablolarına uygun örnek soru kitapçıkları ve açıklamaları yayımladı.

Buna göre eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri, kendi il sınıf/alan zümrelerince hazırlanan konu soru dağılım tablolarına göre söz konusu örneklerde yer alan soru şekillerine uygun sınav sorularını hazırlayacaklar. Öğrenciler, örnek soru kitapçığına https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.