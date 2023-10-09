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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog ve Abbas'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la, kabine toplantısına ara vererek telefonda görüştü. Görüşmede İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile de telefonda görüştü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2023 18:53, Son Güncelleme : 09 Ekim 2023 20:41
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la, kabine toplantısına ara vererek telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabine toplantısına bir süre ara veren Erdoğan, Abbas ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin, bölgede çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması için her türlü gayreti gösterdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Gazze halkının topluca, ayrım gözetmeksizin zarar görebileceği bir adımın, bölgede yaşanan acıları ve şiddet sarmalını daha da artıracağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağduyuyla hareket edilmesi gerektiğini ve bölgede sükunetin bir an evvel tesis edilmesinin tüm bölgenin selameti açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgedeki endişe verici çatışmaların sonlandırılması ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin gayretlerinin artarak süreceğinin altını çizdi.

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