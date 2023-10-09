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CHP'li vekilin 'mülteci' dediği genç Zonguldaklı çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın mülteci dediği isim Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Ortacı köyünden çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2023 19:33, Son Güncelleme : 09 Ekim 2023 20:24
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Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) işçi alımında Resmi Gazetede yayınlanan işçi alım şartlarında "TC Vatandaşı Olmak" koşulunun bulunmaması üzerinden yaşanan tartışmaları üzerine, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'ın mültecilerin işbaşı yapacağını iddialarını gündeme getirdi.

Alaplı ilçesi Ortacı köyünde ikamet eden Mecid Mahmut Bayzit isimli genç kamuoyunda mülteci olarak lanse edildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Ortacı köyünde ikamet eden Mecid Mahmut Bayzit'in İŞKUR ilanında başvurusunu gören Yavuzyılmaz, "Bu adaylarda mı Zonguldaklı?" diyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Binlerce Zonguldaklı, kömürün başkentinde ve kendi memleketlerinde, yıllardır işsiz kalıp, TTK'ya girme hayali kurarken; kağıt üstünde Zonguldaklıya güya ayrıcalık tanıyan ama arka kapıdan, ikametini taşıyanlara hatta yabancı uyruklulara bile göz kırpan bu anlayışı kabul etmiyoruz. Bu adayların, Zonguldak'ta ne zamandır ikamet ettikleri, Zonguldak'ta bulunma nedenleri, Türk vatandaşı olup olmadıkları, vatandaşlık kazandılar ise bunun hangi şekilde ve ne zaman gerçekleştiği konularında yetkilerin açıklama yapmasını bekliyoruz."

Zonguldaklı ismi mülteci olarak tanıtılan ve Mecid Mahmud Bayzit'i Suriyeli olduğunu belirten Yavuz Yılmaz'a aile fertleri tepki göstererek, bu yanlışlıktan dönülmesini istediler.

Mecid Mahmud Bayzit, Deniz Yavuzyılmaz ile ilgili adli mercilere başvuracağını belirterek, "Adım Mecid Mahmud, soyadım Bayzit. 25 Eylül tarihinde İş Kur üzerinden TTK'ya başvurdum. Kura sürecini beklerken beni mülteci olarak sosyal medyada paylaşmışlar. Bunu yapanlar çok büyük bir yanlış yapıyorlar, ben doğma büyüme Zonguldak Alaplı Ortacı köyündenim. Eş dost akraba bana sen mülteci misin diye beni aradılar, bu da benim irtibatımı zedeledi, bunun düzeltilmesini istiyorum, kimliğim de budur" diye konuştu.

Baba Bayzit: "Çocuğumun üstünü çizmişler"

Mecid Mahmud Bayzit'in babası İbrahim Bayzit de, "Ortacı köyündenim, oğluma yapılan bu paylaşımı kınıyorum. Hiç bir baba evladına bu böyle yapılmasını istemez. Bunu yapan sorumlulardan bir özür bekliyorum ve bu haberi yapan gazeteci arkadaşların araştırmadan haber yapmamalarını diliyorum. Tüm haklarımı sonuna kadar kullanacağım. 13 Ekim Cuma günü kura çekimleri var bunun sonucunda bu çocuğun ismi çıkmadığında bunun vebalı onların üzerindedir" diye konuştu.

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