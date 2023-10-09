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Türkiye'nin En İyi 15 Diş Hekimi ve Uzmanlık Alanları



Türkiye'nin en iyi diş hekimleri kimler? Diş hekimleri tarafından sunulan hizmetler, bireylerin ağız ve diş sağlığını koruma, tedavi etme ve geliştirme amacıyla oldukça kritik bir rol oynar. Sağlıklı bir ağız yapısı ve dişler sağlığın temel taşıdır ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiler. Bu nedenle diş hekimleri tarafından sunulan çeşitli hizmetlerin önemi oldukça büyüktür.



Diş hekimleri bireylerin ağız sağlığını değerlendirir ve ihtiyaçlarına uygun tedavi planları oluşturur. Diş çürükleri, diş eti hastalıkları, çene problemleri gibi bir dizi ağız sağlığı sorununun erken teşhis ve tedavisini gerçekleştirerek ilerleyen aşamalarda daha ciddi sağlık komplikasyonlarının önüne geçilmesini sağlar.



Düzenli diş temizliği ve bakımı, plak ve tartar birikiminin engellenmesine yardımcı olur. Diş hekimleri tarafından yapılan profesyonel temizlikler, ağız içindeki zararlı bakterileri uzaklaştırır ve diş çürüklerini, diş taşı oluşumunu önler.

Bu sayede hem dişlerin hem de diş etlerinin sağlıklı kalması sağlanır. Türkiye'nin en iyi diş hekimleri kapsamında bu listedeki hekimlerin her birine bakabilirsiniz. Ayrıca tanınmış farklı doktorların olduğu da unutulmamalıdır.



Türkiye'de Hizmet Veren En İyi Diş Hekimleri



Türkiye'nin en ünlü diş hekimleri özellikle diş problemleri çeken insanlar tarafından sık sık sorulan konular arasındadır. Pek çok kişi dişi için bir kliniğe gittiği zaman en iyi ve etkili sonucu alabileceğini bilmek ister. Türkiye'de en iyi pek çok diş hekimi olsa da bunlardan bazıları özetle,

" Prof. Dr. Birkan Taha Özkan

" Prof. Dr. Bülent Uludağ

" Prof. Dr. Sina Uçkan

" Prof. Dr. Yücel Yılmaz

" Doç. Dr. Fatih Aksoy

" Prof. Dr. Özgür Pektaş

" Prof. Dr. Bilge Hakan Şen

" Prof. Dr. Bülent Kesim

" Prof. Dr. Gülperi Koçer

" Prof. Dr. Bora Öztürk

" Dr. Galip Gürsel

" Dr. Can Tokman

" Dr. Cem Baysal

" Dr. Erdil Köksöken

" Dr. Yusuf İlhan

Şeklindedir. Ancak bilinmiş ve kaliteli hizmet veren farklı diş hekimleri de yine yer almaktadır. Türkiye'nin en iyi diş hekimleri arasında kısaca bu diş hekimlerini aşağıdan görebilirsiniz.



Prof. Dr. Birkan Taha Özkan

Diş hekimliği alanında uzmanlaşmış ve Ağız Diş ve Çene Cerrahisi alanında profesör unvanını elde etmiş olan Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, diş tedavilerinde üstün başarılar elde etmiş bir uzmandır. Türkiye'nin en ünlü diş hekimleri arasında olup kariyerine öğrencilik yıllarında başlamıştır.

Prof. Dr. Özkan, Amerika'nın Texas-Houston Üniversitesi'ne burslu olarak kabul edilerek 2001 yılında önemli bir adım atmıştır. Uzmanlık eğitimi sürecinde Finlandiya'nın Oulu Üniversitesi Çene ve Yüz Bölümünde 2005 yılında master eğitimini tamamlamış; aynı zamanda İran'da bulunan üç devlet üniversitesinde 2007 yılında gerçekleştirdiği başarılı ameliyatlarla tanınmıştır. En iyi diş hekimi tavsiye arasında bilmek isteyeceğiniz doktorlardan bir tanesidir.



Prof. Dr. Bülent Uludağ

Prof. Dr. Bülent Uludağ Türkiye'nin en iyi diş hekimleri arasında tanınmış bir diğer isimdir. Kendisi Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden 1983 yılında mezun olmuş ve ardından aynı fakültenin protez anabilim dalında doktora programına başlamıştır. 1988 yılında doktor unvanını elde ettikten sonra akademik kariyerine hızla yükselmiş; 1991 yılında yardımcı doçent, 1993 yılında doçent unvanını almış, son olarak 1998 yılında profesör unvanına atanmıştır.

Prof. Dr. Uludağ'ın uzmanlık alanları arasında hassas tutuculu protezler, implant destekli overdenture uygulamaları, implant destekli protezlerde klinik uygulamalar, overdenture uygulamaları, fotoelastik stres analizi ve porselen uygulamalarında renk çalışmaları yer almaktadır. Kendisinin yurt içi ve yurt dışında yayınlanmış birçok çalışması bulunmakta olup, bu konularda mezuniyet öncesi ve sonrası dersler verme deneyimi de bulunmaktadır.



Prof. Dr. Sina Uçkan

En iyi diş hekimi tavsiye genellikle tanınmış diş hekimleri hakkında fikir sahibi olmak isteyen hekimler tarafından sorulmaktadır. Prof. Dr. Sina Uçkan 1982 senesinde Ankara Üniversitesi'nin Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmuştur. Ayrıca aynı üniversitenin Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları ve Cerrahisi dalında tamamlayarak 1986 yılında uzman unvanını elde etmiştir.

Prof. Dr. Uçkan eğitim hayatının ardından çeşitli sağlık kurumlarında görevler üstlenerek zengin bir deneyim kazanmıştır. Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde birçok yayını bulunan Prof. Dr. Sina Uçkan, uzmanlık alanında önemli katkılar sunmuştur. Şu an itibarıyla hizmetlerini Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesinde sürdürmektedir.



Prof. Dr. Yücel Yılmaz

Prof. Dr. Dt. Yücel Yılmaz, eğitim hayatına 1989 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde başlamış ve 1994 yılında mezun olarak diş hekimi unvanını kazanmıştır.

Türkiye'nin en ünlü diş hekimleri arasında Dt. Yılmaz, 2014 yılında aldığı bir kararla akademik kariyerine bir süre ara vermiş ve 25 yılın ardından 2015 Mart ayında Bursa'ya dönerek burada özel muayenehanesini hizmete sunmuştur. Dt. Yılmaz'ın eğitim ve deneyim birikimi, diş sağlığı alanında hizmet vermektedir.



Doç. Dr. Fatih Aksoy

Kahramanmaraş'ın Menderes bölgesinde yer alan Diş Hekimi Doç. Dr. Fatih Aksoy, implant diş uygulayıcısı ve endodontist olarak uzmanlık alanında hizmet vermektedir. Kendisi, Türkiye'nin en ünlü diş hekimleri arasında bölgedeki diş sağlığı ihtiyaçlarına kaliteli ve uzmanlıkla yanıt veren bir sağlık profesyonelidir.



Prof. Dr. Özgür Pektaş

Prof. Dr. Zafer Özgür Pektaş, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde 1991-1996 yılları arasında eğitimini tamamlamıştır.

Türkiye'nin en iyi diş hekimleri içerisinde 1996-2003 yılları arasında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde ağız diş ve çene hastalıkları ve cerrahisi ana bilim dalında ihtisas yapmıştır. Şu an ise Adana Seyhan'da bulunan özel muayenehanesinde, uzmanlığı ve deneyimiyle hastalarına sağlık hizmeti sunmaktadır.



Prof. Dr. Bilge Hakan Şen

Prof. Dr. Bilge Hakan Şen, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden 1986 yılında diş hekimliği eğitimini tamamlayarak "Diş Hekimi" unvanını kazanmıştır. Aynı fakültenin Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı'nda doktora programına başlamış ve 1994 yılında "Dr. Med. Dent" unvanını elde etmiştir. 1998 yılında "Doçent" kadrosuna atanmış ve 2004 yılında "Profesör" unvanını almıştır.

Türkiye'nin en iyi diş hekimleri arasında kendi özel muayenehanesinde faaliyet gösterirken, diş hekimleri için modüler endodonti eğitimleri ve kursları düzenlemeye devam etmektedir. Uzmanlığı ve akademik deneyimi ile sağlık sektörüne katkı sağlamaktadır.



Prof. Dr. Bülent Kesim

Prof. Dr. Bülent Kesim, lisans eğitimine Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde başlamış ve sağladığı akademik başarılarla dikkat çekmiştir. 2006 yılında "Profesör" unvanını elde ederek diş hekimliği alanındaki yüksek uzmanlığını kanıtlamıştır.

Özellikle protetik diş tedavisi konusundaki derinlemesine bilgi ve deneyimi ile öne çıkan Prof. Dr. Bülent Kesim, Türkiye'nin önde gelen diş hekimleri arasında yer almaktadır. En iyi diş hekimi tavsiye olarak bilinmesi önerilen doktorlardan da bir tanesidir.



Prof. Dr. Gülperi Koçer

Prof. Dr. Gülperi Koçer, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden 1996 yılında başarıyla mezun olmuş ve kariyerini önemli bir uzmanlık alanında geliştirmiştir. Koçer,

" Oral cerrahi

" Ortognatik cerrahi

" İmplant cerrahisi

" TME bozuklukları

" Ağız hastalıkları

" Travma gibi geniş bir yelpazede çalışmalarını sürdürmektedir.

Özellikle bu uzmanlık alanlarında sahip olduğu bilgi ve deneyimle tanınan Prof. Dr. Gülperi Koçer, özel Antalya Motto Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde hastalarına kaliteli hizmet sunmaya devam etmektedir.



Prof. Dr. Bora Öztürk

Konya ilindeki Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi'nde Diş Hastalıkları ve Tedavisi alanında görev yapan Prof. Dr. Bora Öztürk, geniş bir uzmanlık yelpazesi ile Türkiye'nin en önde gelen diş hekimleri arasında yer almaktadır.

Kendisi temel diş hekimliği, diş implantları, diş beyazlatma, metal-seramik kronlar, ortodonti, protez, ısırık düzeltme, cerrahi diş hekimliği, estetik diş hekimliği, endodonti gibi farklı alanlarda derinlemesine uzmanlık sahibidir. Prof. Dr. Bora Öztürk, hastalarına kaliteli ve güvenilir hizmet sunma misyonuyla çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye'nin en ünlü diş hekimleri arasında bilmeniz önerilen isimlerden bir tanesidir.



Dr. Galip Gürsel

Yurt dışında olan üniversitelerde eğitimini tamamlamış olan, pek çok tanınmış ismin tercih ettiği diş hekimi Dr. Galip Gürel, kapsamlı deneyimiyle diş sağlığının korunması ve geliştirilmesinde öncü bir rol oynamaktadır. Diş bozukluklarına ve protez uygulamalarına başarılı çözümler sunan Dr. Galip Gürel, estetik diş hekimliği alanında da öne çıkmaktadır. Gülüş tasarımı konseptiyle, her bireyin yüz yapısına en uygun diş tasarımını oluşturarak, diş problemlerinin %90'a varan oranda giderilmesine katkı sağlamaktadır. Türkiye'nin en iyi diş hekimleri arasında bulunmaktadır.

Özellikle yabancı uyruklu hastalara yönelik sunduğu hizmetlerle, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen bireylerin diş tedavilerine çözüm üreten Dr. Galip Gürel, diş ve diş eti sorunlarının çözümü konusunda önemli bir kaynaktır. Uzmanlığı ve deneyimiyle tanınan Dr. Galip Gürel, diş sağlığı alanında uluslararası bir referans haline gelmiştir.



Dr. Can Tokman

Can Tokman, İstanbul'un önde gelen implantologlarından biri olup aynı zamanda ortodonti, protez uzmanlığı ve diş hekimliği alanlarında da hizmet sunmaktadır. Sağlık sektöründe 25 yıllık bir deneyime sahiptir ve 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmuştur.



Dr. Cem Baysal

Dr. Baysal, İstanbul Kent Üniversitesi'nde Radyoloji Bölüm Başkanı olarak ülkemizdeki akademik görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda Roma'daki Guglielmo Marconi Üniversitesi'nde profesörlük unvanıyla görev almaktadır. DDS unvanını Diş Cerrahisi Doktoru alanında elde etmiş, ayrıca MSc derecesini Ağız ve Çene Radyolojisi üzerine yapmıştır. Doktora çalışması ise İmplantoloji konusuna odaklanmıştır.



Dr. Erdil Köksöken

Dr. Erdil Türkiye'nin en iyi diş hekimleri arasında ulusal ve uluslararası birçok prestijli dergide yayımlanan çalışmaları ile tanınmış bir isimdir. Uzun yıllardır Amerikan Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü'nde görev yapmaktadır. Aynı zamanda Türk Diş Hekimleri Birliği'nin aktif bir üyesi olarak da meslek alanında etkinliğini sürdürmektedir.



Dr. Yusuf İlhan

Diş hekimliği sektörüne ve bilimsel alana önemli katkılarda bulunan isimlerden biri olan Dr. Yusuf İlhan, 22 yıllık zengin deneyimine sahiptir. Türkiye'nin en iyi diş hekimleri arasında 2000 yılında Marmara Üniversitesi'nden diş hekimliği diplomasını alarak eğitimine başlamıştır. Aynı üniversitenin çatısı altında protetik diş hekimliği alanında eğitimini sürdürmüş ve bu alanda doktora derecesi elde etmiştir.

2008 yılında ise önemli bir adım atarak Maltepe Diş Kliniği'ni ortak girişim olarak kurmuştur. Dr. Yusuf İlhan, klinikte modern dental mobilyaların kullanımıyla birlikte hijyenik koşullara büyük önem vermektedir. Aynı zamanda en son teknik sistemleri kullanarak hastalarına hizmet sunmaktadır. Kendisi, ayrıca Londra merkezli Traveloclinic'in de kurucusu olarak faaliyet göstermektedir.



Diş Bakımı Neden Önemli?

En iyi diş hekimi tavsiye sık sık aranan konulardan bir konudur. Tanınmış diş hekimlerine geçmeden önce diş sağlığının neden önemli olduğu da bilinmelidir.

Sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biri olan ağız ve diş sağlığı, genel sağlığımızı etkileyen önemli bir faktördür. Diş bakımının doğru bir şekilde yerine getirilmesi, sadece estetik bir gülümseme elde etmekle kalmaz, aynı zamanda sağlığımızı ve yaşam kalitemizi de olumlu yönde etkiler.

Doğru diş bakımı ile başlayan bu süreç, dişlerimizin sağlamlığını ve fonksiyonunu korurken ağız içi hastalıkların oluşumunu da engeller. Dişler üzerinde biriken yiyecek artıkları ve bakteriler zaman içinde plak ve tartar oluşturabilir. Bu durum diş çürükleri, diş eti hastalıkları ve ağız kokusu gibi sorunlara yol açabilir.

Sağlıksız bir ağız yapısı ve dişler, besinleri yeterince çiğneme kapasitesini azaltabilir, sindirim sistemimizin doğru çalışmasını olumsuz etkileyebilir. Ayrıca diş çürükleri ve diş eti hastalıkları, vücut içine bakterilerin girişine neden olarak genel sağlığımızı tehlikeye atabilir.

Diş Hekimleri Tarafından Verilen Hizmetler Nelerdir?

En iyi diş doktoru devlet hastanesi dahil pek çok hastanede sorulan bir sorudur. Söz konusu hizmetler hastaların ağız ve diş sağlığını sürdürmelerine yardımcı olmanın yanı sıra estetik ve fonksiyonel sorunları çözmeyi de içerir. Diş hekimleri tarafından sunulan bazı temel hizmetler şöyledir:

" Diş Restorasyonu

" Kanal Tedavisi

" Diş İmplantları

" Estetik Porselen Kaplamalar

" Diş Beyazlatma

" Diş Çekimi

" Ortodontik Tedavi

" Diş Restorasyon ve Kurtarma

" Diş Koruma

Tüm bunlar hastalara göre özel bir şekilde planlanarak uygulanmaktadır. Türkiye'nin en iyi diş hastaneleri bu bakımdan her hastanın diş problemine göre hizmet vermektedir. Her bir tedavinin ne olduğu yine aşağıdan görülebilir.



Diş Restorasyonu

Diş çürüğü veya kırıklarının tedavisinde diş dolgusu uygulanır. Ülkemizin deneyimli diş hekimleri, estetik dolguları doğal diş renginizle uyumlu şekilde yaparak sağlıklı bir görünüm sunar.



Kanal Tedavisi

Şiddetli çürük ya da travma neticesinde zarar alan hastalarda, diş için kanal tedavisi gerçekleştirilmektedir. Bu işlem, enfekte pulpa dokusunu temizleyerek dişi korur ve ardından dişin sağlığını geri kazanması için dolgu veya kronla restore edilir.



Diş İmplantları

Diş eksikliklerini gidermek için diş implantları kullanılır. Alanında uzman diş hekimleri, implantların doğru bir şekilde yerleştirilmesini sağlayarak estetik ve fonksiyonel sonuçlar elde eder.



Estetik Porselen Kaplamalar

Estetik kaygılar veya diş şekil, renk ve boyutundaki sorunları düzeltmek için porselen kaplamalar tercih edilir. Bu işlem, özel olarak tasarlanan kaplamaların diş yüzeyine yerleştirilmesiyle estetik bir gülümseme elde edilmesini sağlar.



Diş Beyazlatma

Dişlerin rengini açmak ve lekeleri gidermek amacıyla diş beyazlatma işlemi yapılır. Türkiye'deki diş hekimleri, güvenli ve etkili beyazlatma yöntemleri kullanarak istenen beyazlatma sonuçlarını elde etmenize yardımcı olur.



Diş Çekimi

Şiddetli hasar gören veya çürüyen dişlerin çekilmesi gerekebilir. Türkiye'deki uzman diş hekimleri, diş çekimini konforlu bir şekilde gerçekleştirir ve ihtiyaç halinde implant veya protez gibi seçenekler sunar.



Ortodontik Tedavi

Dişlerin düzeltilmesi ve çene yapısının iyileştirilmesi için ortodontik tedavi uygulanır. Tel veya şeffaf plaklar gibi farklı yöntemlerle dişlerin doğru pozisyonuna ulaşması sağlanır.



Diş Restorasyon ve Kurtarma

Dişlerin restorasyonu, dolgu ve kanal tedavisi gibi işlemlerle gerçekleşirken, çeşitli diş operasyonları da diş çekimden kurtarmayı hedefler. Diş operasyonları, kök ucu kistlerinin alınması, diş çekimi ve diş nakli gibi çeşitli prosedürleri içerebilir.



Diş Koruma

Dişlerin mine tabakası özenle korunmalıdır. Diş taşı temizliği sırasında dişlerin çizilmeden korunması ve parlatılması da önemlidir. Ayrıca diş çürüklerinin temizlenmesi sırasında mine tabakasının korunarak dayanıklılığın artırılması da diş koruma stratejileri arasında yer alır. Buna ek olarak, mevcut dişleri kökten sağlamlaştırmak için diş dolgusu veya diş yapısını güçlendirmek için farklı restorasyon yöntemleri kullanmak da koruma sağlar.

