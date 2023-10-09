Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmalar ele alınarak, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2023 19:50, Son Güncelleme : 09 Ekim 2023 19:52
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmalar ele alınarak, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.