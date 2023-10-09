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Hamas'tan İsrail'e tehdit: Esirleri infaz etmeye başlayacağız

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeida, İsrail'in önceden haber vermeksizin sivilleri bombalamasına karşılık esirleri infaz etmekle tehdit etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2023 20:57, Son Güncelleme : 09 Ekim 2023 21:21
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Hamas, İsrail'i esirleri infaz etmekle tehdit etti. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeida yaptığı açıklamada, İsrail'in evlerindeki masum sivilleri hedef almaya devam etmesi halinde bundan sonra rehineleri infaz edeceklerini belirterek, "Bu saatten itibaren, halkımıza herhangi bir uyarı yapılmaksızın hedef alınması, sivil rehinelerin infazıyla karşılık bulacak ve bu görüntülü ve sesli olarak yayınlanacak" dedi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar çok sayıda sivil yerleşim yerini, hükümet binasını ve camiyi hedef aldı.

Çatışmalar 3'üncü gününde devam ederken, her iki tarafta da can kaybı artıyor. İsrail tarafında 900 kişi hayatını kaybetti, 157'si ağır 2 bin 616 kişi de yaralandı. Filistin tarafından ise şu ana kadar 560 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 900 kişi de yaralandı.

İsrail, rehinelere zarar verme pahasına da olsa Hamas'ı vurmayı planlıyor

İsrailli üst düzey bir hükümet kaynağı basına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Hamas hedeflerini esir tutulan İsraillilere zarar verme pahasına bile olsa büyük bir güçle vuracağını ifade etti. Kaynak, İsrailli esirlerin konumlarına ilişkin kesin istihbarat bilgilerine sahip olunması durumunda ise söz konusu konuma saldırmaktan kaçınılacağını aktararak, ancak böyle bir bilgi olmadığı sürece Hamas'ın tüm hedeflerinin vurulacağını belirtti.

Hamas'ın elinde 100'den fazla esir var

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen yaptığı açıklamada, 100'den fazla kişinin Hamas tarafından esir alınarak Gazze'ye götürüldüğüne inanıldığını aktardı.

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