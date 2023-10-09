Gelin alma merasiminde havaya ateş eden zanlı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde, gelin alma merasiminde motosiklette bulunan bir kişinin silahla havaya ateş etmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, görüntüdeki kişinin M.Ç. (20) olduğunu belirleyen ekipler, olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte zanlıyı gözaltına aldı. Yapılan detaylı sorgulamada, şüphelinin, benzer suçlardan çok sayıda kaydının olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ç, "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.