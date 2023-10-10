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10 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıkları

10 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2023 00:14, Son Güncelleme : 10 Ekim 2023 00:18
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10 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hacı Bayram Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak, Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer ile görüşecek, Karadeniz Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesi Genel Sekreteri Asaf Hajiyev'i kabul edecek.

(Ankara/10.30/TBMM/14.00/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu"na katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- TBMM'den

- CHP, MHP ve Yeşil Sol Parti Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda, AK Parti, CHP ve Yeşil Sol Parti kontenjanlarına düşen 3 RTÜK üyesinin belirlenmesi için seçim yapılacak.

(TBMM/13.30/10.45/12.45/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye - Avusturya İş Konseyi Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis'in de aralarında yer aldığı üst düzey AB yetkilileriyle görüşecek, düşünce kuruluşlarının etkinliğine katılacak ve STK temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Brüksel)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetler Bakanı Salih bin Nasır el-Casir ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

(Ankara/11.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verileri ile iş gücü istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uludağ'da turizm sektör temsilcileriyle bir araya gelecek, Bursa Mevlevihanesi'nin açılışına katılacak.

(Bursa/12.00/15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları 27. Toplantısı'na katılacak.

(Şuşa)

SPOR

1- 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapacak ülkeler UEFA'nın İsviçre'de bulunan merkezinde düzenlenecek törenle açıklanacak. 2028 için Birleşik Krallık-İrlanda Cumhuriyeti, 2032 için ise Türkiye-İtalya ortaklığı tek aday.

(Nyon/13.00)

2- 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 3. etap yarışı Fethiye-Babadağ arasında gerçekleştirilecek.

(Muğla)

3- Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu maçları, 4 müsabakayla başlayacak.

4- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında Beşiktaş Emlakjet, Ukrayna'nın Prometey takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.00)

5- Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası 32'li tur ilk maçında Galatasaray Daikin, Portekiz'in Kairos Ponta Delgada takımını, Nilüfer Belediyespor ise Yunanistan'ın ASP Thetis ekibini konuk edecek.

(Bursa/18.00/İstanbul/20.00)

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