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Gazze'den düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı 1000'e yükseldi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 1000'e yükseldiği bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2023 17:03, Son Güncelleme : 10 Ekim 2023 17:33
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Gazze'den düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı 1000'e yükseldi

Haaretz gazetesinin İsrail'in Washington Büyükelçiliğine dayandırdığı haberinde, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısında ölü sayısının 1000'e ulaştığı belirtildi.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Gazze'den düzenlenen saldırılarda yaralanan İsraillilerin sayısının 2 bin 806'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, halihazırda İsrail hastanelerinde 106'sı ağır 535 yaralının bulunduğu aktarıldı.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 770 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 19 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'si ağır 2 bin 616 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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