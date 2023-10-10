Gaziosmanpaşa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Hekimsuyu Caddesi'nde ilerleyen M.G'nin kullandığı 34 THH 99 plakalı taksi ile motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu takside çıkan yangın motosiklete sıçradı.

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