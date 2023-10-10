Patates ve soğana borsa önerisi

Türkiye genelinde patates ve soğan bölgelerdeki şartlara göre oluşurken iki ürün arasındaki fiyat farkı iki kata çıktı. Soğan ülke genelinde ortalama 9 TL civarında satılırken patates fiyatları ise yaklaşık 20 TL seviyelerinde seyrediyor. Oluşan fiyat farkının arz talep dengesizliği nedeniyle olduğunu belirten Türkiye Halciler Federasyonu (TÜRKHAL) Başkanı Yüksel Tavşan, dayanıksız tüketim malları için borsa benzeri bir sistemin yürürlüğe alınması gerektiğini söyledi.

ÜRETİCİYE GÜVENCE

Tavşan, "Dünya fiyatları takip edilerek arz ve talep arasındaki denge sağlanmalı ve üreticiler patates ve soğan için teşvik edilmeli" diye konuştu. Türk mutfaklarının vazgeçilmez ürünleri olan soğan ve patates için üreticiye garanti verilmesi gerektiğini söyleyen Tavşan, "Patates ve soğanda planlı üretimin yanı sıra bu ürünler için bir taban fiyat verilmeli ve ülke genelinde üreticiyi koruyacak adımlar atılmalı. Bu ürünlerde üreticiye fiyat garantisi verilmeli ve çiftçinin maliyeti ile emeği sigorta ya da fon aracılığıyla güvence altına alınmalı. Böylece hem üretilecek malın fiyatı yıl başından belli olmaya başlar hem de üretici malı üretmekten çekinmez" ifadelerini kullandı. Tavşan ayrıca domates ve limon için de planlamalı üretimin hemen yapılması gerektiğini söyledi.

ÜRÜN FİYATLARI İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Dayanıksız tüketim malları için özellikle de patates ve soğan için fiyatların daha da aşağı çekilmesinin üreticiyi sıkıntıya sokabileceğine değinen Tavşan, "Bu yıl para etmeyen üründen çiftçiler daha fazla kaçacağı için seneye daha büyük sorunlar yaşanabilir. Sınırda olan ürünlere indirim yapmak çiftçiyi küstürebilir. Dış ticarette bu ürünlerde rakip de çok fazla bu nedenle üreticiye en doğru fiyat verilmeli" dedi.

Yüksel Tavşan.