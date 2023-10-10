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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,60 değer kazanarak 8.406,30 puana çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2023 13:26, Son Güncelleme : 10 Ekim 2023 13:26
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 212,85 puan artarak 8.406,30 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 58,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,48, holding endeksi yüzde 1,84 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 4,42 ile elektrik oldu.

Küresel piyasalarda İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, dünya genelinde "şahin" para politikalarının sonuna yaklaşıldığına dair güçlenen beklentiler varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Dün açıklamalarda bulunan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) gerekli olabilecek ek politika sıkılaştırmasının kapsamını değerlendirirken, "dikkatli bir şekilde ilerleyecek konumda" olduğunu belirtti.

Uzun vadeli hazine tahvillerinin reel getirilerinde son dönemde gerçekleşen artışa işaret eden Jefferson, ileriye baktığında yüksek tahvil faizleri nedeniyle finansal koşullardaki sıkılaşmanın farkında olmaya devam edeceğini ve politikanın gelecekteki seyrini değerlendirirken bunu aklında tutacağını kaydetti.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan da uzun vadeli tahvil faizlerindeki son artışın ve genel anlamdaki sıkı finansal koşulların, Fed'in politika faizini daha fazla artırmasına daha az ihtiyaç duyulacağı anlamına gelebileceğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda 1 Kasım'da yapılacak toplantıda Fed'in yüzde 85 ihtimalle politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutacağı tahmin edilirken, Banka'nın yüzde 72 ihtimalle bu yıl politika faizini değiştirmeyeceği öngörülüyor.

Öte yandan dünya genelindeki savunma hisselerinin dünya genelinde yükseliş eğiliminde hareket etmesi ise dikkati çekti. ABD'de Lockheed Martin hisseleri yüzde 8, RTX Corp hisseleri yüzde 4,6, L3Harris Technologies hisseleri yüzde 10, General Dynamics hisseleri yüzde 8,4 ve Northrop Grumman hisseleri yüzde 11,4 değer kazandı.

Analistler, öğleden sonra ABD'de toptan eşya stokları, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 seviyesinin direnç, 8.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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