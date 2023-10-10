Brent petrolün varil fiyatı 87,51 dolar

Gelir İdaresi vergi ve harçlara zam yaptı mı? Açıklama geldi
Gelir İdaresi vergi ve harçlara zam yaptı mı? Açıklama geldi
Son pişmanlık fayda etmez. IMM sizi iflastan kurtarır
Son pişmanlık fayda etmez. IMM sizi iflastan kurtarır
Sponsorlu İçerik
Mehmet Şimşek: TL'nin değer kaybı için sebep kalmıyor
Mehmet Şimşek: TL'nin değer kaybı için sebep kalmıyor
'Konutların turizm amaçlı kiralanması' kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
'Konutların turizm amaçlı kiralanması' kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
UEFA'dan Türkiye için EURO 2032 kararı
UEFA'dan Türkiye için EURO 2032 kararı
MEB, 12. sınıflar için 'hayalet sınıf' kuran özel okullara inceleme başlattı
MEB, 12. sınıflar için 'hayalet sınıf' kuran özel okullara inceleme başlattı
Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın atacağı adımlar desteklenmeli
Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın atacağı adımlar desteklenmeli
12. Kalkınma Planı 16 Ekim'de Meclis'e sunulacak
12. Kalkınma Planı 16 Ekim'de Meclis'e sunulacak
Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Savaş piyasaları vurdu, borsalar düşerken petrol ve altın yükseldi
Savaş piyasaları vurdu, borsalar düşerken petrol ve altın yükseldi
Patates ve soğana borsa önerisi
Patates ve soğana borsa önerisi
CHP'de değişimciler umutlandı, genel merkez takipte
CHP'de değişimciler umutlandı, genel merkez takipte
MKE'deki kazada temizlik yapılmayınca patlama olmuş
MKE'deki kazada temizlik yapılmayınca patlama olmuş
Erdoğan'dan İsrail-Filistin gündemli diplomasi trafiği
Erdoğan'dan İsrail-Filistin gündemli diplomasi trafiği
Polis memuru Cihat Ermiş'i şehit eden saldırgan tutuklandı
Polis memuru Cihat Ermiş'i şehit eden saldırgan tutuklandı
25 bin liraya lise diploması: Açık lise mantığını kullanan okullar türedi
25 bin liraya lise diploması: Açık lise mantığını kullanan okullar türedi
Erdoğan'dan enflasyonla mücadele destek verin çağrısı
Erdoğan'dan enflasyonla mücadele destek verin çağrısı
Meclisin 2024 yılı bütçe maratonu gelecek hafta başlayacak
Meclisin 2024 yılı bütçe maratonu gelecek hafta başlayacak
TBMM'de yarın 3 RTÜK üyeliği için seçim yapılacak
TBMM'de yarın 3 RTÜK üyeliği için seçim yapılacak
'İran'dan Türkiye'ye mülteci akını' iddialarına açıklama
'İran'dan Türkiye'ye mülteci akını' iddialarına açıklama
MEB ortak yapılacak yazılılara ilişkin örnek soru kitapçığını yayımladı
MEB ortak yapılacak yazılılara ilişkin örnek soru kitapçığını yayımladı
Üniversiteye başvuran aday sayısı 3 milyon 243 bine yükseldi
Üniversiteye başvuran aday sayısı 3 milyon 243 bine yükseldi
Valilikten 'Şehit Ömer Halisdemir Caddesi' açıklaması
Valilikten 'Şehit Ömer Halisdemir Caddesi' açıklaması
Erdoğan: Üniversitelerde cadı avını dün gibi hatırlıyoruz
Erdoğan: Üniversitelerde cadı avını dün gibi hatırlıyoruz
Kocaeli'de 3 doktorun darbedilmesi protesto edildi
Kocaeli'de 3 doktorun darbedilmesi protesto edildi
'4-5 yaş çocuklara şiş batırma' olayı hakkında Bakanlıktan açıklama
'4-5 yaş çocuklara şiş batırma' olayı hakkında Bakanlıktan açıklama
EURO 2032 Türkiye'de düzenlenecek
EURO 2032 Türkiye'de düzenlenecek
Polisi şehit eden saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Polisi şehit eden saldırganın ifadesi ortaya çıktı
2023 Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu
2023 Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı 87,51 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 87,51 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2023 10:38, Son Güncelleme : 10 Ekim 2023 10:39
Yazdır
Brent petrolün varil fiyatı 87,51 dolar

Dün 89 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 88,15 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,72 düşüşle 87,51 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,67 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin petrol tedarikini olumsuz etkileyeceğine ilişkin endişelerin hafiflemesi etkili oldu.

İsrail'in küresel petrol tedarikindeki rolü sınırlı olsa da dün çatışmanın bölgeye yayılabileceğine ilişkin endişeler fiyatların yükselmesine neden oluyor.

Ayrıca söz konusu çatışmalar dolayısıyla İran'a uygulanacak olası bir ambargonun petrol piyasasına etkisinden endişe edilirken, ABD'den gelen son açıklama bu endişeleri hafifletti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın, Hamas'ın saldırı planlarında doğrudan yer aldığına ilişkin elle tutulur bir kanıtları olmadığını, konuyu incelemeye devam edeceklerini ifade etti.

Uzmanlar, tüm bu risklere rağmen çatışmanın petrol piyasalarına etkisinin kısa vadede sınırlı kalabileceğini belirtiyor.

Öte yandan, dünya genelinde "şahin" para politikalarının sonuna yaklaşıldığına dair güçlenen beklentiler de fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda 1 Kasım'daki toplantıda Fed'in yüzde 80 ihtimalle politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutacağı tahmin edilirken, Banka'nın yüzde 73 ihtimalle bu yıl politika faizini değiştirmeyeceği öngörülüyor.

Brent petrolde teknik olarak 87,68 ile 88,02 dolar aralığının direnç, 87,43 ile 87 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber