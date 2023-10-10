Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Cihat Ermiş ile şehit İstihkam Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke'nin ailelerine başsağlığı diledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2023 10:41, Son Güncelleme : 10 Ekim 2023 10:42
Alınan bilgiye göre, Erdoğan, İstanbul'da silahlı saldırı sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Ermiş ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bombalı saldırı sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit düşen Teke'nin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.