Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, İstanbul'da silahlı saldırı sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Ermiş ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bombalı saldırı sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit düşen Teke'nin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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