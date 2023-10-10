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UEFA'dan Türkiye için EURO 2032 kararı

Türkiye ve İtalya ortaklığının tek aday olduğu 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2032) ev sahipleri bugün açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2023 13:15, Son Güncelleme : 10 Ekim 2023 13:31
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UEFA, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) ev sahipliğinin Türkiye ve İtalya ortaklığına verildiğini duyurdu.

UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen UEFA Yönetim Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilen törenle EURO 2032'nin Türkiye-İtalya ortaklığına verildiği açıklandı.

Törende EURO 2028 ev sahipliğinin de Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti ortaklığına verildiği duyuruldu.

Yönetim kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilen törende UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ile iki ülkenin heyetleri birlikte basın mensuplarına poz verdi.

Başkan Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Türkiye'nin EURO 2032 adaylığındaki futbol elçisi olan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel büyük sevinç yaşadı.

TFF'DEN UEFAYA TEŞEKKÜR MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2032) ev sahipliğinin Türkiye ile İtalya'ya ortaklaşa verilmesi dolayısıyla UEFA'ya teşekkür etti.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Akdeniz kültürünü paylaşan iki ülkeye, EURO 2032'ye ev sahipliği yapma onurunu verdiği için UEFA'ya şükranlarımızı sunuyoruz. İtalya Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu, yeni dostluk köprüleri kurup futbol mirasına kalıcı bir katkı bırakarak bugüne kadar düzenlenen en iyi Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için güçlerini birleştirdi. Önümüzdeki yıllarda İtalya ve Türkiye, 'Play as One' mottomuzda da belirttiğimiz gibi, büyük bir tutku ve bağlılıkla çalışarak 2032 yılına kadar taraftarlara en üst düzey Avrupa Şampiyonası deneyimini sunmak için yoğun bir iş birliği içinde olacaktır."

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