EURO 2032 ev sahipliği için Türk ve İtalyan heyetleri sunumlarını tamamladı
Türkiye ve İtalya ortaklığının tek aday olduğu 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2032) ev sahipleri bugün açıklanacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2023 12:30, Son Güncelleme : 10 Ekim 2023 12:37
2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EUR 2032) ev sahipliğine ortak aday olan Türkiye ve İtalyan Futbol Federasyonu heyetleri, UEFA Yönetim Kuruluna sunumlarını gerçekleştirdi.
UEFA'nın İsviçre'nin Nyon'daki merkez binasında gerçekleştirilen toplantıda Türk ve İtalyan heyetleri sunumlarını tamamladı.
EURO 2032 ev sahipliği kararının verileceği UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı başladı.
Toplantının ardından gerçekleştirilecek törenle EURO 2028 ve EURO 2032 ev sahipleri resmen açıklanacak.