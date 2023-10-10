EURO 2032 ev sahipliği için Türk ve İtalyan heyetleri sunumlarını tamamladı

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EUR 2032) ev sahipliğine ortak aday olan Türkiye ve İtalyan Futbol Federasyonu heyetleri, UEFA Yönetim Kuruluna sunumlarını gerçekleştirdi.

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