Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın atacağı adımlar desteklenmeli

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Filistin tam bir asırdır felaketlerin pençesindedir. İki devletli çözüm gerçekleşmeden silahların susması hayaldir. Yaşananlar felakettir.

Geniş çaplı krize sağduyu ile yaklaşmak bir an evvel ara bulucuları devreye sokmak uluslararası toplumun gündemi olmalı.

"BM acilen devreye girmelidir"

İsrail yıllarca Filistinli kardeşlerimze zulmetmiştir. Dünyanın gözü önünde tarifi olmayan insanlık suçları işlenmiştir. Uluslararası hukuk çiğnenmiş, BM kararları yok sayılmıştır. BM acilen devreye girmelidir. Filistin ve İsrail arasındaki çatışmaların küresel alana sıçrama ihtimalini de hesaba katarak barış görüşmeleri başlamalıdır.

Hükümetin yapıcı dengeli ve sorumlu durusu takdire şahandır. Cuhurbaşkanı Erdoğan'ın atacağı adımlar desteklenmeli ve sahiplenilmelidir.

"Filistin Devleti'nin tanınması ertelenemez, geciktirilemez bir zorunluluktur"

ABD'nin dostluk ve müttefiklik kapsamında Türkiye'yi desteklemesi bölge huzuruna saygın bir destek olarak yankı bulacaktır.

Bağımsızlığı ve egemenliği tescillenmiş 1967 sınırları dahilinde başkenti Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin tanınması ertelenemez, geciktirilemez bir zorunluluktur.

"Mescid-i Aksa ilk kıblemizdir"

Adalet tecelli etmeden hak yerini bulmadan sıkılı yumruklar açılmayacak. Akan kan durmayacaktır. Mescid-i Aksa ilk kıblemizdir. Tarihi statüsü her türlü tartışmaya kapalıdır. İki devletli çözüm hedefiyle inanç ve insan hakları teyit edilmelidir. Filistin'in huzuru İsrail'in huzuru demektir.

İnsanlığın huzurlu ve mutlu geleceği için başka bir alternatif de görmüyoruz. İnsanlık miraslarını kirleten inanç temelli cepheleşmelerin sonu yeni bir dünya savaşı çıkmasına neden olabilecektir. Daha özgür daha fazla hak ve sorumlulukla perçinlenmiş bir dünya için ortak akıl çevresinde kenetlenmenin bir fırsat olduğu kanaatindeyiz.

Kalıcı ve kapsayıcı bir huzur iklimi için önerilerimiz vardır.

Kültürümüzün emanetlerini hatırlayıp idrak etmeli. Bireysel ve toplumsal iletişimimizde aynen yansıtmalıyız.

Huzuru önce kendi iç medeniyetimizde aramalıyız. Anlamlı ahlaklı akıl ve gönül aydınlığı ile yoğrulmuş bir hayat seferinde bunalım enkazını sabır şükür iman ile kaldırmalıyız.

Hayat bazen coşkun bazen durgun akan nehir gibidir. Bu nehirde boğulmak da söz konusudur. Hayata bakış açımızı bu eksende değiştirmeliyiz.

"Terör örgütlerini besleyen ülkelerin hedefi Türkiye'dir"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu insan üstü bir mücadelenin, destanlanmış bir istiklal çabasının muhteşem bir sonucudur. Kurtuluşun ve kuruluşun beşeri kaynağı Türk Milletidir. Devlet tektir, edebi ünvanı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçilliğine bağlı bir hukuk devletidir. Ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Irak ve Suriye'yi parselleyen terör örgütlerini besleyen ülkelerin hedefi Türkiye'dir. Siyasi amaçlarda teröristleri silahlandırıp sahaya sürmek tüm insanlığa doğrultulmuş bir silahtır.

Vatanımızın bütünlüğüne hangi alçaklar musallat oluyorsa açık hedef onlardır. Bu niyetlerin eşgalini biliyoruz. Teslim olmayacağız, zalimlere direne direne, sonuna kadar ülkemizi müdafaa edeceğiz. Sınır ötesi operasyonların da arkasındayız.

"Vakit terörün kökünü kaynağında kurutma vaktidir"

TSK gecenin karanlığında Suriyenin kuzeyini ışıl ışıl aydınlatmış teröristlere bombalar yağdırmıştır. Terör örgütünün beli kırılmıştır. Türkiye'ye saldırmanın ödenecek bir bedeli vardır. Ağır sonuçları vardır. Vakit terörün kökünü kaynağında kurutma vaktidir. Son terörist etkisiz hale getirilene kadar durmayacağız. Bu mücadale zaman ve mekan üstü yüksek akıl ve algı gerektirmektedir.

Suriye'de ABD askeri varlığı tarafından SİHA'mız düşürüldü. Şiddetle kınıyorum. ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde ne işi vardır? Petrol kuyularının etrafına terörstlerin dikerek ne yapmak istemektedir?

"ABD, PKK/YPG siperinden insansız hava aracımıza ateş açmıştır"

Ayak oyunlarına lüzum yoktur. ABD, PKK/YPG siperinden SİHA'mıza ateş açmıştır. Durum bu kadar berraktır. PKK ile aynı deliktedir. NATO ittifak ortağı bir ülkeye güç gösterisi yapmaya teşebbüs etmiştir. Bu art niyetli bir iştir. Daha önce de benzer olaylar oldu. Asla unutmuş ve unutacak değiliz. İnsansız hava aracımıza saldıran ABD'nin bir süre sonra Türkiye'nin yanındayız mesajı vermesi taktiktir. Ayağımızın altında dolaşmasınlar başka bir şey istemeyiz.

ABD merkez kuvvetler komutanlığının Türkiye'nin Suriye operasyonuna karşıyız açıklaması örtülü bir tehdit olarak anlaşılmalıdır. Haklı mücadelemizden dönmeyeceğiz. Terörle ittifak kuranları tarih bir gün yargılayacak. İnsanlık vicdanı da mahkum edecektir. Irak ve Suriye'ye TSK'nın gönderilmesine sonuna kadar destek olacağız.

CHP tarihi bir sınavla karşı karşıyadır. Kılıçdaroğlu teröre mesafeliyse çıksın nerede durduklarına baksınlar.