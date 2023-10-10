Kılıçdaroğlu, Ankara Garı önündeki terör saldırısında hayatını kaybedenleri andı

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "10 Ekim Ankara katliamında yitirdiğimiz yurttaşlarımızı hüzün ve rahmetle anıyor, terörü ve terör işbirlikçilerini lanetliyorum. Tüm karanlık noktaları açığa çıkarmak, hukuk önünde hesabını sormak; ülkemizde barış ve huzuru sağlamak katledilen yurttaşlarımıza olan borcumuzdur." ifadesini kullandı.