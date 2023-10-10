Türk bayraklı gemilere olağanüstü güvenlik uyarısı verildi

İsrail ve Filistin arasında çatışmalar sürerken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan "güvenlik uyarısı" geldi.

Bakanlık, İsrail limanlarına uğrayacak veya açıklarında seyredecek gemilerin güvenlik seviyesinin 3'e çıkarıldığını duyurdu.

GÜVENLİK SEVİYESİ 3'E ÇIKARILDI

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "İsrail'de yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, İsrail limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin 'güvenlik seviyesi 3'e' çıkartılmıştır. süreç bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir" denildi.

3 GÜVENLİK SEVİYESİ VAR

"Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu Uygulama Yönetmeliği"nde yer alan tanımlarına göre, güvenlik uyarıları 3 seviyeden oluşuyor. 3. seviye ise "olağanüstü risk" anlamı taşıyor.

Güvenlik seviyesi 1, normal; gemiler ve liman tesislerinin normal faaliyetlerini yürüttüğü güvenlik seviyesidir; Güvenlik seviyesi 2, arttırılmış; artan bir güvenlik olayı riski olduğu sürece, uygulanan seviye; ve Güvenlik seviyesi 3, olağanüstü; olası veya yakında olacak bir güvenlik olayı riskinin olduğu zaman süresince uygulanan seviye.