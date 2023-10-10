Türk bayraklı gemilere olağanüstü güvenlik uyarısı verildi

Gelir İdaresi vergi ve harçlara zam yaptı mı? Açıklama geldi
Gelir İdaresi vergi ve harçlara zam yaptı mı? Açıklama geldi
Son pişmanlık fayda etmez. IMM sizi iflastan kurtarır
Son pişmanlık fayda etmez. IMM sizi iflastan kurtarır
Sponsorlu İçerik
Mehmet Şimşek: TL'nin değer kaybı için sebep kalmıyor
Mehmet Şimşek: TL'nin değer kaybı için sebep kalmıyor
'Konutların turizm amaçlı kiralanması' kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
'Konutların turizm amaçlı kiralanması' kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
UEFA'dan Türkiye için EURO 2032 kararı
UEFA'dan Türkiye için EURO 2032 kararı
MEB, 12. sınıflar için 'hayalet sınıf' kuran özel okullara inceleme başlattı
MEB, 12. sınıflar için 'hayalet sınıf' kuran özel okullara inceleme başlattı
Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın atacağı adımlar desteklenmeli
Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın atacağı adımlar desteklenmeli
12. Kalkınma Planı 16 Ekim'de Meclis'e sunulacak
12. Kalkınma Planı 16 Ekim'de Meclis'e sunulacak
Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Savaş piyasaları vurdu, borsalar düşerken petrol ve altın yükseldi
Savaş piyasaları vurdu, borsalar düşerken petrol ve altın yükseldi
Patates ve soğana borsa önerisi
Patates ve soğana borsa önerisi
CHP'de değişimciler umutlandı, genel merkez takipte
CHP'de değişimciler umutlandı, genel merkez takipte
MKE'deki kazada temizlik yapılmayınca patlama olmuş
MKE'deki kazada temizlik yapılmayınca patlama olmuş
Erdoğan'dan İsrail-Filistin gündemli diplomasi trafiği
Erdoğan'dan İsrail-Filistin gündemli diplomasi trafiği
Polis memuru Cihat Ermiş'i şehit eden saldırgan tutuklandı
Polis memuru Cihat Ermiş'i şehit eden saldırgan tutuklandı
25 bin liraya lise diploması: Açık lise mantığını kullanan okullar türedi
25 bin liraya lise diploması: Açık lise mantığını kullanan okullar türedi
Erdoğan'dan enflasyonla mücadele destek verin çağrısı
Erdoğan'dan enflasyonla mücadele destek verin çağrısı
Meclisin 2024 yılı bütçe maratonu gelecek hafta başlayacak
Meclisin 2024 yılı bütçe maratonu gelecek hafta başlayacak
TBMM'de yarın 3 RTÜK üyeliği için seçim yapılacak
TBMM'de yarın 3 RTÜK üyeliği için seçim yapılacak
'İran'dan Türkiye'ye mülteci akını' iddialarına açıklama
'İran'dan Türkiye'ye mülteci akını' iddialarına açıklama
MEB ortak yapılacak yazılılara ilişkin örnek soru kitapçığını yayımladı
MEB ortak yapılacak yazılılara ilişkin örnek soru kitapçığını yayımladı
Üniversiteye başvuran aday sayısı 3 milyon 243 bine yükseldi
Üniversiteye başvuran aday sayısı 3 milyon 243 bine yükseldi
Valilikten 'Şehit Ömer Halisdemir Caddesi' açıklaması
Valilikten 'Şehit Ömer Halisdemir Caddesi' açıklaması
Erdoğan: Üniversitelerde cadı avını dün gibi hatırlıyoruz
Erdoğan: Üniversitelerde cadı avını dün gibi hatırlıyoruz
Kocaeli'de 3 doktorun darbedilmesi protesto edildi
Kocaeli'de 3 doktorun darbedilmesi protesto edildi
'4-5 yaş çocuklara şiş batırma' olayı hakkında Bakanlıktan açıklama
'4-5 yaş çocuklara şiş batırma' olayı hakkında Bakanlıktan açıklama
EURO 2032 Türkiye'de düzenlenecek
EURO 2032 Türkiye'de düzenlenecek
Polisi şehit eden saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Polisi şehit eden saldırganın ifadesi ortaya çıktı
2023 Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu
2023 Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu
Ana sayfaHaberler Eğitim

Türk bayraklı gemilere olağanüstü güvenlik uyarısı verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İsrail ile Filistin arasında çatışmaların sürdüğü bölgelerde seyredecek Türk bayraklı gemiler için olağanüstü güvenlik uyarısı yayınladı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Ekim 2023 11:13, Son Güncelleme : 10 Ekim 2023 11:17
Yazdır
Türk bayraklı gemilere olağanüstü güvenlik uyarısı verildi

İsrail ve Filistin arasında çatışmalar sürerken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan "güvenlik uyarısı" geldi.

Bakanlık, İsrail limanlarına uğrayacak veya açıklarında seyredecek gemilerin güvenlik seviyesinin 3'e çıkarıldığını duyurdu.

GÜVENLİK SEVİYESİ 3'E ÇIKARILDI

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "İsrail'de yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, İsrail limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin 'güvenlik seviyesi 3'e' çıkartılmıştır. süreç bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir" denildi.

3 GÜVENLİK SEVİYESİ VAR

"Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu Uygulama Yönetmeliği"nde yer alan tanımlarına göre, güvenlik uyarıları 3 seviyeden oluşuyor. 3. seviye ise "olağanüstü risk" anlamı taşıyor.

Güvenlik seviyesi 1, normal; gemiler ve liman tesislerinin normal faaliyetlerini yürüttüğü güvenlik seviyesidir; Güvenlik seviyesi 2, arttırılmış; artan bir güvenlik olayı riski olduğu sürece, uygulanan seviye; ve Güvenlik seviyesi 3, olağanüstü; olası veya yakında olacak bir güvenlik olayı riskinin olduğu zaman süresince uygulanan seviye.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber