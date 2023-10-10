Yaklaşık 13 milyon liralık cep telefonu aksamı ve kaçak ürün ele geçirildi

Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 7 Ekim'de Kahramankazan'da yol kontrolünde bir firmaya ait yolcu otobüsü durduruldu.

Otobüste yaklaşık 11 milyon 500 bin lira değerinde 3 bin 288 muhtelif marka ve modele ait cep telefonu kasası ve ekranı ele geçirildi.

Yenimahalle'de 8 Ekim'de özel bir kargo şirketine ait araçta yapılan aramada ise yaklaşık 1 milyon 600 bin lira değerinde 20 bin 600 sigara, 94 elektronik sigara, 420 kilogram açık kaçak çay, 7 elektrikli süpürge, 450 adet 250 miligram steroid ilaç bulundu.

Ele geçirilen malzemelere el konuldu, 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.