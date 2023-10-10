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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Disney Plus'un 'Atatürk' dizisini yayınlamama kararını görüşecek

Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman:- "Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında Disney Plus'ın kararını asla kabul etmiyoruz, doğru bulmuyoruz"- "Gerekirse lisans iptali teklifini getireceğiz. Gerekirse kınama, gerekirse para cezası verilmesi ve reklam yasağının getirilmesi dahil bütün bunları mütalaa edeceğiz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2023 12:34, Son Güncelleme : 10 Ekim 2023 14:15
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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, komisyonlarının 12 Ekim Perşembe günü yapılacak ilk toplantısında Disney Plus'un Atatürk dizisini yayınlamama kararını görüşeceğini belirterek, bu hususta lisans iptali, kınama, para cezası, reklam yasağı gibi konuların değerlendirileceğini söyledi.

Komisyon, yeni yasama yılının ilk toplantısında, 12 Ekim Perşembe günü Disney Plus'un "Atatürk" dizisini yayınlamama kararını görüşecek.

Konuyla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, birinci gündemlerinin Disney Plus'un Atatürk belgeselini yayınlamama kararı olduğunu ifade ederek, Meclis'te grubu bulunan partilerin milletvekillerini dinleyeceklerini anlattı.

Oy birliğiyle kınama kararı çıkarmayı temenni ettiklerini aktaran Yayman, "Çünkü Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında Disney Plus'ın kararını asla kabul etmiyoruz, doğru bulmuyoruz. Ben, daha önce de ifade ettim, gerekirse lisans iptali teklifini getireceğiz. Gerekirse kınama, gerekirse para cezası verilmesi ve reklam yasağının getirilmesi dahil bütün bunları mütalaa edeceğiz." diye konuştu.

Yayman, kendisini özgürlük alanı olarak tanımlayan ve dijital ağlarda ifade özgürlüğünü savunduğunu dile getiren mecraların, bir milletin sembolü ve pek çok millete ilham kaynağı olan lider Mustafa Kemal hakkında böyle bir karar vermesini de tasvip etmediklerini, kınadıklarını söyledi.

- "Disney Plus'a da söz hakkı verilecek"

Platformda dizisi yayınlanan ya da film çeken, bağlantısı olan sanatçıların bu konudaki sessizliğinin de manidar olduğunu belirten Yayman, "Atatürkçülük adını kullanan, Atatürk'ün fotoğrafının arkasına saklanan sözde aydınların, sözde sanatçıların turnusolünün olduğu bir olayla karşı karşıyayız. Bunu doğru bulmuyoruz ve TBMM açılır açılmaz komisyonumuzun ilk toplantısı bu kararı mütalaa etmektir. Ayrıca biz Disney Plus'a da söz hakkı vereceğiz. Onları da TBMM'ye çağıracağız. Bu kararlarının gerekçesi nedir, baskı mı yapıldı, birileri talimat mı verdi? Dijital ağlar bir talimatla mı hareket ediyor? Bunlara cevap hakları var." ifadelerini kullandı.

Yayman, yayınlamama kararını Cumhuriyet'in 100. yılında ifade özgürlüğüne bir saldırı olarak gördüklerine ve tasvip etmediklerine dikkati çekerek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan saldırı milletimize yapılmış saldırıdır. Dolayısıyla bu kararla ilgili biz milletvekillerimizi dinleyeceğiz, onların görüşlerini alacağız." diye konuştu.

Hüseyin Yayman, bu konuda milletvekillerinin görüşlerini alacaklarını ve komisyonun kararına saygı duyduklarını kaydederek, konuyu önemsediklerini vurguladı.

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