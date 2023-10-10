Bakan Yerlikaya: 38 mafya tipi organize suç çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"İçişleri Bakanlığı olarak, öncelikli hedeflerimizin başında ülkeyi organize suç örgütlerinden temizlemek geliyor" ifadesini kullanan Yerlikaya, bu amaçla, kahraman güvenlik güçleriyle ulusal, bölgesel ve yerel organize suç örgütlerine yönelik mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Vatan toprağının dört bir yanında, organize suç örgütlerinden, şehir eşkıyalarına ve sokak çetelerine kadar illegal yapılara karşı "Kafes Operasyonları" düzenlediklerini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonları düzenlemeye de devam edeceğiz. Hedefimiz, her zaman olduğu gibi hukukun üstünlüğü ilkesine ve insan haklarına sadık kalarak, ülkemizi dünyanın en güvenli ülkesi yapmak. O nedenle, nasıl teröre, zehir tacirlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve kaçakçılara göz açtırmıyorsak, halkımızın huzurunu kaçıran, güvenliğini tehdit eden organize suç örgütlerine de göz açtırmayacağız."

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 4 Haziran-6 Ekim arasında organize suçlarla mücadele kapsamında 378 operasyon düzenlendi, 2 bin 874 şüpheli gözaltına alındı, 702 kişi tutuklandı, 594 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Aynı tarih aralığında 7'si ulusal, 31'i yerel 38 mafya tipi organize suç çetesi çökertildi.

İstanbul'da 7 Haziran'da, Ankara ve Konya'da 13 Haziran'da, İstanbul, Muğla, İzmir, Adana ve Mersin'de 20 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda 138 zanlı gözaltına alındı.

Organize suç örgütlerine yönelik temmuzdaki operasyonlar çerçevesinde Diyarbakır, Samsun, İstanbul ve İzmir'de 168 kişi yakalandı.

İstanbul'da "Daltonlar Çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda 26 Temmuz'da 24 zanlı, 28 Temmuz-13 Ağustos'ta "Anacurlar Çetesi"ne yönelik İstanbul merkezli operasyonlarda 40 zanlı, 29 Ağustos-1 Eylül'de İstanbul'da "Gedik" ve "Görenerler Çetesi"ne yönelik operasyonlarda 17 zanlı gözaltına alındı.

Ankara'da 8 Eylül'de Ayhan Bora Kaplan çetesine yönelik 33, Adana'da 19 Eylül'de "Şirinler (Aksoylar) Çetesi"ne yönelik 22, Bursa ve İnegöl'de 26 Eylül'de Terkinler Çetesi'ne yönelik operasyonlarda 35 zanlı yakalandı.

Bakanlık ekiplerince 4-6 Ekim'de düzenlenen operasyonlarla, Adana'da Bora Toprak, Antalya'da Hüseyin Şamil Şahin, Samsun'da Eyüp Atmaca, Zonguldak'ta Alihan Keleş ve Barış Taşdemir, Bursa'da Ali Kevser Can, Eskişehir'de Ahmet Yalım ve Kadir Yeşil, Gaziantep'te Burhan Çapan, İstanbul'da Mehmet Basetemür, İzmir'de Ahmet Aktaş, Muğla'da Ömer Kamil Sütlü, Giresun'da Baki Ay, Tekirdağ'da Resul Ağyürek ve Ahmet Başyiğit organize suç çeteleri çökertildi.