Nefes borusuna şeker kaçan çocuğu polisin Heimlich manevrası kurtardı

Çocuğun nefes borusunun tıkandığını fark eden Gök, Heimlich manevrası ile şekeri çıkararak küçük çocuğun nefes almasını sağladı.

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