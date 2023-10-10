Bu ilimizde öğretmenlere bisiklet dağıtılacak

Dağıtım sırasıyla Şahinbey, Araban, İslahiye, Karkamış, Nurdağı, Nizip, Oğuzeli ve Yavuzeli ilçelerinde devam edecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Spor Dostu Gaziantep" sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında ildeki gençlerin ardından öğretmenlere de bisiklet dağıtılıyor.

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