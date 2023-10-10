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İsmail Saymaz'ın kamu görevlisine hakaret iddiasıyla yargılanmasına başlandı

Gazeteci İsmail Saymaz'ın "Gezi Davası'ndaki AKP'li hakimin eşi FETÖ itirafçısıymış" yazısına ilişkin "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef göstermek" suçlarından 2 yıl 3 aydan 7 yıl 7 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2023 14:19, Son Güncelleme : 10 Ekim 2023 14:22
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İsmail Saymaz'ın kamu görevlisine hakaret iddiasıyla yargılanmasına başlandı

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Saymaz ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Saymaz, müşteki Murat Bircan'ın hakim olmadan önce siyasetle uğraştığını, daha önce de basında kendisiyle ilgili haberler olduğunu öne sürdü.

Müştekinin AK Parti'den milletvekili adayı olduğunda partisi adına Bafra'da vatandaş ziyaretleri yaptığını belirten Saymaz, "İnternette resimleri zaten var. Kişi hakim olduğunda geçmişini bir anda ben mi sileceğim? Sırf beni ağır ceza mahkemesinde yargılatabilmek için kendi sıfatını kullanarak beni yargılatmak istedi. AK Partili olmanın onur kırıcı olduğunu düşünüyorsa aday olmasaydı. Bu ülkede AK Parti'ye oy veren 30 milyon insan var." dedi.

Sanık Saymaz, müşteki Bircan'ın eşiyle ilgili söz konusu haberde müştekinin fotoğrafını kendisinin basmadığını iddia ederek, "Arzu Bircan'ın ifadesini okuduğunuzda Bafra'daki Fetullahçı yapıya hakim olduğunu görüyorsunuz. İfadede 'müşteki' diye nitelendiriliyor ama burada şikayetçi diye bir şey yoktur. İfadeyi okuduğunuzda bu yapıyı tek tek anlatıyor. Ben eşi hanımefendi hakkında yazı yazıyorum, kocası şikayette bulunuyor." diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyanın mütalaasını hazırlaması üzere savcılığa gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık İsmail Saymaz'ın, 26 Nisan 2022'de yazdığı "Gezi Davası'ndaki AKP'li hakimin eşi FETÖ itirafçısıymış" başlıklı yazısına ilişkin resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İddianamede, söz konusu haberde Gezi Parkı Davası'nın görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin üye hakimi müşteki Murat Bircan'ın da fotoğrafının kullanıldığı, Bircan'ın da söz konusu yazıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduğu anlatıldı.

Suç duyurusu dilekçesinde eşinin Samsun Cumhuriyet Başsavcılığında müşteki sıfatıyla ifade verdiğini belirttiğine yer verilen iddianamede, dava konusu yazıda Bircan'a ait fotoğrafın ve kendisine karşı "AKP'li" tabirinin kullanılmasının, terörle mücadelede aktif rol aldığı bilinen müşteki hakimi itibarsızlaştırma, onur, şeref ve saygınlıklarını düşürmeye dönük haber içeriğine konu edildiği aktarıldı.

Sanık Saymaz'ın iddianamede, "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef göstermek" suçlarından 2 yıl 3 aydan 7 yıl 7 aya kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

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