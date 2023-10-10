Temel Karamollaoğlu ve Zekeriya Yapıcıoğlu bir araya geldi

Karamollaoğlu, bugün Mecliste, Saadet Partisi Grubu olarak, Filistin'deki gelişmeleri değerlendirmek üzere bir önerilerinin olacağını belirtti.

HÜDA PAR'ın da önerilerine destek vereceğini ifade ettiğini dile getiren Karamollaoğlu, "Bu konuyu topluma da mal edebilmek için bugüne kadar bir takım mitingler Türkiye'de tertip edildi. Hafta sonunda da nasip olursa İstanbul'da bir mitingimiz olacak. Aynı şekilde bugün HÜDA PAR da böyle bir talepte bulundu. Bu mitingleri birleştirerek topluma bir mesaj vermeyi ümit ediyoruz." diye konuştu.

- "Mitingleri birleştirme konusunda mutabık kaldık"

Yapıcıoğlu da 7 Ekim'de başlayan yeni bir sürecin olduğunu, Filistin topraklarının işgal altında bulunduğunu vurguladı.

Filistinlilerin zor durumda olduğunu, 1917'de İngiliz işgaline uğradığı günden bu yana o topraklarda yaşayanların türlü katliamlar yaşadığını ifade eden Yapıcıoğlu, "son dört gündür işgalcilerin saldırılarının arttığını" söyledi.

Hiçbir sınır gözetmeden, kadın, çocuk, yaşlı demeden, insanların üzerine bomba yağdırıldığına dikkati çeken Yapıcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Batı dünyası da bütün olarak bunca zulmüne rağmen siyonist işgalcilere tam desteklerini açıkça dile getiriyorlar. Biz de Filistinli kardeşlerimiz için, o mazlumlar için neler yapabileceğimizi istişare ve müzakere etmek için Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etmek istedik.

Saadet Partisi Grubu olarak genel görüşme talebi olacak. Hafta sonu bizim de bazı mitingler tertipleme düşüncemiz vardı. Kendileri de zaten müracaatlarını yapmışlar. Aynı gün, aynı şehirde iki farklı mitingdense bu mitingleri birleştirme konusunda mutabık kaldık. İnşallah pazar günü İstanbul Yenikapı'da birlikte miting tertip edeceğiz. Bu sadece bir partinin ya da iki partinin meselesi değil. Kudüs davası, Mescid-i Aksa davası, bütünüyle İslam ümmetini ilgilendiren bir davadır. Mescid-i Aksa hepimizin ilk kıblesidir. Oradaki zulüm gören insanlar da hepimizin kardeşleridir."

Filistin'e daha fazla fayda sağlayabilmek ve moral verebilmek için birlikte miting tertip edeceklerini aktaran Yapıcıoğlu, bundan sonra da Filistin için yapılacaklara, ellerinden gelen desteği ve katkıyı vermeye devam edeceklerini kaydetti.

YAPICIOĞLU AHMET DAVUTOĞLU İLE DE BİR ARAYA GELDİ

Öte yandan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile Meclis'te bir araya geldi.

Yapıcıoğlu'nun Davutoğlu'nu ziyaretinde İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyarette açıklama yapan Yapıcıoğlu, bu konuda birlikte ne yapabileceklerini istişare etmek istediklerini belirtti.

Davutoğlu da Filistin meselesinin sadece Arapların ve Müslümanların değil, insanlığın meselesi olduğunu ifade etti.

Filistinlilerin yurtlarından 75 yıldır mahrum bırakılmış bir halk olduğunu söyleyen Davutoğlu, farklı dönemlerde bu konunun içinde yer aldığını dile getirdi.

Davutoğlu, Filistin halkının her zaman yanında olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Son yaşananların en önemli sebebi de aylardır Filistin'de Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıların uluslararası toplumun ve İslam dünyasının gözü önünde açıkça yapılması. İsrail polisinin köpeklerle, postallarla kutsal bir mekana girmesi ve bu konuda İslam dünyasının duyarsızlığı, arkasından normalleşme süreçleriyle Filistinlilerin yalnız bırakılması ve Filistinliler 'biz kaderimize terk edildik' diye düşünmeye başladı. Son olarak Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Filistin'in olmadığı bir harita kullanması ve buna yine uluslararası toplumun sessiz kalması."

Büyük bir ızdırap yaşandığını, Filistin davasının bazı olumsuz görüntülerle gölgede bırakılmaması gerektiğini belirten Davutoğlu, "Ümit ederiz ki en kısa zamanda bir ateşkes olur." diye konuştu.

Davutoğlu, Mescid-i Aksa'nın ve Kudüs'ün statüsünün değişmeyeceği bir süreç başlatılması gerektiğini söyledi.