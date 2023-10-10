Erzurum'da eski askeri hastane binası asırlık liseye devredildi

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte aktif olarak kullanılmayan eski Mareşal Fevzi Çakmak Askeri Hastanesi binası, Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1889 yılında yaptırılan ve Türk milli eğitimine büyük hizmetler veren, 1924'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ziyaret ettiği Erzurum Lisesi'ne devredildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in girişim ve gayretleriyle gerçekleşen devirle, 134 yıllık lise tarihi dokusunu koruyarak hizmet vermeyi sürdürecek.

Ana bina, pansiyon, spor salonu ve kültür sitesi olmak üzere 4 ayrı binadan oluşan, yaklaşık 18 bin 500 metrekarelik alanda bulunan okul, 1988'de Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescillendi.

Halen 19 derslikte, 47 öğretmen ve 486 öğrenci ile eğitim öğretime devam eden Erzurum Lisesinde, bitişiğindeki taş hastane binasının da devriyle aslına uygun restorasyon gerçekleştirilecek.

Asırlık okul, restorasyonun ardından çağın gerekliliklerine uygun donatılarak tarihi misyonunu devam ettirecek.