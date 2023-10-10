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Uğur Kurt'un ölümüne ilişkin davada polis memuru yeniden yargılanıyor

Anayasa Mahkemesinin, Okmeydanı Cemevi'nde cenaze beklerken başına kurşun isabet etmesi sonucu ölen Uğur Kurt'un "yaşam hakkının ihlal edildiği" yönündeki kararının ardından sanık polis memuru S.K'nin yeniden yargılanmasına başlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2023 15:47, Son Güncelleme : 10 Ekim 2023 15:53
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Uğur Kurt'un ölümüne ilişkin davada polis memuru yeniden yargılanıyor

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya maktul Uğur Kurt'un ailesi katılırken, sanık polis memuru S.K. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen S.K, araçtan indiği sırada elinde molotofkokteyli olan bir kişinin bulundukları yöne doğru geldiğini fark ettiğinde bir el ateş ettiğini, sonrasında da silahını havaya ateşlediğini söyledi.

Kurşunun 75 metre mesafede olan bir vatandaşa geldiğini belirten sanık S.K, "Üzgünüm. Mahkemenin vereceği karara razıyım." dedi.

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Olayın geçmişi

Uğur Kurt, Okmeydanı'nda 22 Mayıs 2014'teki olaylar esnasında, bir yakınının cenaze törenine katılmak için Okmeydanı Cemevi'nde bulunduğu sırada başına mermi isabet etmesi sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, sanık polis memuru S.K. hakkında "taksirle öldürme" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Dosyanın gönderildiği İstanbul 85. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın "taksirle öldürme" değil, "kasten öldürme" suçundan yargılanması gerektiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, sanığın "olası kastla öldürmek" suçundan 20 ila 25 yıl arasında değişen hapis cezasını öngören hükme göre yargılanmasını istemişti.

Dava dosyası, istenen cezanın ağır ceza kapsamında olması nedeniyle İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

- Savcı 25 yıla kadar hapis istemişti

Yargılama sırasında esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın olası kastla hareket edip Uğur Kurt'un silahla ölümüne sebebiyet verme suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığa "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl hapis cezası vermişti. Duruşmadaki tutum ve davranışlarını lehine takdiri indirim nedeni kabul ederek sanığın cezasını 1 yıl 8 aya indiren mahkeme, bunu da 605 gün karşılığı 12 bin 100 lira adli para cezasına çevirmişti.

Kararın ardından Uğur Kurt'un eşi Narin Kurt'un başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi, "maktulün yaşam hakkının ihlal edildiğine" karar vererek sanığın yeniden yargılanmasına hükmetmişti.

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