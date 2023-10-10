Kemal Sunal'ın filmlerinde de kullandığı arabayı satışa çıkardı

Giresun'da yaşayan Ahmet Yılmaz, 2007 yılında bir arkadaşı vasıtasıyla 200 marka satın aldığı Kemal Sunal'ın "Keriz, Sevimli Hırsız, Garip" gibi bir çok filminde de yer alan 34 NZ 427 plakalı 1984 model Mercedes'i bugüne kadar gözü gibi baktıktan sonra satmaya karar verdiğini söyledi. Kemal Sunal'ın hatırası olan arabayı sadece parasını verene değil, aynı zamanda hatırasına saygı duyan, arabaya gözü gibi bakacak birisi olması gerektiğini ifade eden Yılmaz, "İstanbul'da yaşayan bir arkadaşımın vasıtasıyla 2007 yılında bu arabayı almıştım. Alırken arabanın Kemal Sunal'ın olduğunu bilmiyordum. Öğrendiğimde çok mutlu oldum ve o günden sonra arabaya adeta gözüm gibi baktım. O dönemlerde çok almak isteyen oldu ama asla satmayı düşünmedim. Rahmetlinin anısına sahip çıkmanın ve onun aracını kullanmanın güzel duygularını yaşadım. Ama artık satmaya karar verdim. Sadece arabanın parasını verene vermeyeceğim. Aynı zamanda benim gibi Kemal Sunal'ın maneviyatına saygı da duymalı" dedi.

Kemal Sunal'ın eşi Eşi Gül Sunal "Hatıralarına dayanamam" diye almak istememiş



Daha önce Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'ın arabayı almak istemediğini de kaydeden Yılmaz, "Merhum Kemal Sunal'ın vefatının ardından davet üzerine arabayla beraber 72. yaş gününde katılmıştım. Kemal Sunal'ın eşi ve yakınları arabaya büyük ilgi göstermişti. Hatta eşi ve kızı çok duygulanmıştı. Burada gazeteciler eşi Gül Sunal'a 'Arabayı satın almak ister misiniz?' diye sorduklarında gözyaşlarını tutamamıştı ve 'Bu arabayı alırım ama o hatıralarına dayanamam, o yükü kaldıramam' diyerek almak istemediğini ifade etmişti. Bugün ne düşünürler bilemiyorum ama Kemal Sunal'ın hatırasına artık benden sonra daha iyi bakacak, değerini bilecek birilerinin almasını isterim" diye konuştu.