Saadet Partisinin Genel Kuruldaki yer sorunu çözüldü

MetroPOLL araştırdı: Türkiye'nin en sevilen siyasetçileri
MetroPOLL araştırdı: Türkiye'nin en sevilen siyasetçileri
Son pişmanlık fayda etmez. IMM sizi iflastan kurtarır
Son pişmanlık fayda etmez. IMM sizi iflastan kurtarır
Sponsorlu İçerik
Bakan Yerlikaya: 38 mafya tipi organize suç çetesi çökertildi
Bakan Yerlikaya: 38 mafya tipi organize suç çetesi çökertildi
Bakan Bolat çağrı yapmıştı: 60 bin mağazanın indirime gitmesi bekleniyor
Bakan Bolat çağrı yapmıştı: 60 bin mağazanın indirime gitmesi bekleniyor
Bakanlık açıkladı: Türkiye-İsrail uçuşları devam ediyor
Bakanlık açıkladı: Türkiye-İsrail uçuşları devam ediyor
Öğrenci velisi ve yakınları okulu bastı, 3 öğretmene saldırdı
Öğrenci velisi ve yakınları okulu bastı, 3 öğretmene saldırdı
UEFA'dan Türkiye için EURO 2032 kararı
UEFA'dan Türkiye için EURO 2032 kararı
Emeklilere ikramiye düzenlemesi yeni kanun teklifine eklenecek
Emeklilere ikramiye düzenlemesi yeni kanun teklifine eklenecek
Gelir İdaresi vergi ve harçlara zam yaptı mı? Açıklama geldi
Gelir İdaresi vergi ve harçlara zam yaptı mı? Açıklama geldi
Mehmet Şimşek: TL'nin değer kaybı için sebep kalmıyor
Mehmet Şimşek: TL'nin değer kaybı için sebep kalmıyor
MEB, 12. sınıflar için 'hayalet sınıf' kuran özel okullara inceleme başlattı
MEB, 12. sınıflar için 'hayalet sınıf' kuran özel okullara inceleme başlattı
Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın atacağı adımlar desteklenmeli
Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın atacağı adımlar desteklenmeli
12. Kalkınma Planı 16 Ekim'de Meclis'e sunulacak
12. Kalkınma Planı 16 Ekim'de Meclis'e sunulacak
Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Savaş piyasaları vurdu, borsalar düşerken petrol ve altın yükseldi
Savaş piyasaları vurdu, borsalar düşerken petrol ve altın yükseldi
Patates ve soğana borsa önerisi
Patates ve soğana borsa önerisi
CHP'de değişimciler umutlandı, genel merkez takipte
CHP'de değişimciler umutlandı, genel merkez takipte
MKE'deki kazada temizlik yapılmayınca patlama olmuş
MKE'deki kazada temizlik yapılmayınca patlama olmuş
Erdoğan'dan İsrail-Filistin gündemli diplomasi trafiği
Erdoğan'dan İsrail-Filistin gündemli diplomasi trafiği
Polis memuru Cihat Ermiş'i şehit eden saldırgan tutuklandı
Polis memuru Cihat Ermiş'i şehit eden saldırgan tutuklandı
25 bin liraya lise diploması: Açık lise mantığını kullanan okullar türedi
25 bin liraya lise diploması: Açık lise mantığını kullanan okullar türedi
Erdoğan'dan enflasyonla mücadele destek verin çağrısı
Erdoğan'dan enflasyonla mücadele destek verin çağrısı
Meclisin 2024 yılı bütçe maratonu gelecek hafta başlayacak
Meclisin 2024 yılı bütçe maratonu gelecek hafta başlayacak
TBMM'de yarın 3 RTÜK üyeliği için seçim yapılacak
TBMM'de yarın 3 RTÜK üyeliği için seçim yapılacak
'İran'dan Türkiye'ye mülteci akını' iddialarına açıklama
'İran'dan Türkiye'ye mülteci akını' iddialarına açıklama
MEB ortak yapılacak yazılılara ilişkin örnek soru kitapçığını yayımladı
MEB ortak yapılacak yazılılara ilişkin örnek soru kitapçığını yayımladı
Üniversiteye başvuran aday sayısı 3 milyon 243 bine yükseldi
Üniversiteye başvuran aday sayısı 3 milyon 243 bine yükseldi
Valilikten 'Şehit Ömer Halisdemir Caddesi' açıklaması
Valilikten 'Şehit Ömer Halisdemir Caddesi' açıklaması
Erdoğan: Üniversitelerde cadı avını dün gibi hatırlıyoruz
Erdoğan: Üniversitelerde cadı avını dün gibi hatırlıyoruz
Ana sayfaHaberler Siyasi

Saadet Partisinin Genel Kuruldaki yer sorunu çözüldü

Saadet Partisi Grubu'nun, TBMM Genel Kurulunda oturacağı yerle ilgili sorun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin devreye girmesiyle çözüldü; Saadet Partisine, MHP'nin oturduğu ön sıradaki 4 koltuktan ikisi verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2023 16:57, Son Güncelleme : 10 Ekim 2023 16:58
Yazdır
Saadet Partisinin Genel Kuruldaki yer sorunu çözüldü

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Karaca, birleşimin başında yaptığı konuşmada, yeni yasama döneminin tüm milletvekillerine hayırlı olmasını ve milletin sorunlarına çözüm getirmesini diledi.

Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış" sözünün bugün bir kez daha anlam kazandığı bir süreçten geçildiği ifade eden Karaca, "Meclisin açıldığı gün Meclis'e çok yakın bir mesafede patlayan bomba, ardından Ortadoğu'da Filistin ve İsrail'de kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği kanlı bir savaşı yaşıyoruz." dedi.

Karaca, 10 Ekim'de aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük katliamlarından birinin yaşandığını ve 104 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, hayatını kaybedenlere ve ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Genel Kurulda, kendilerine yer ayrılmamasını protesto eden Saadet Partisi milletvekilleri komisyon sıralarına oturdu. TBMM Başkanvekili Karaca, Danışma Kurulu'nun, Saadet Partisinin yer durumunu görüşmek üzere toplandığını belirterek, birleşime ara verdi.

Aranın ardından söz alan Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, oturma düzenine ilişkin sorunların çözülmediğini belirterek, "Geçen hafta burada bir tartışma yaşadı. Yeni kurulan Saadet Partisi Grubu'nun İçtüzüğe göre önde oturması gereken yerle ilgili düzenleme hala yapılmadı. Yaz tatili döneminde beklendi, 1 Ekim geçti. Bütün bunlara rağmen kurulan komisyondaki arkadaşlar 'bu bizim yetkimizde değil' gibi çok garip şeyler ortaya koydu. Geldiğimiz noktada, Genel Kurulda İçtüzüğün bize verdiği haklar sağlanmamıştır. Oturma düzeninin sağlanmasını bu konudaki gerekli önlemlerin alınmasını aksi takdirde usul tartışması açacağız." diye konuştu.

- Devlet Bahçeli devreye girdi

TBMM Başkanvekili Karaca, bunun üzerine oturuma tekrar ara verdi.

Karaca, birleşimin açılmasıyla "Danışma Kurulumuzun, Saadet Partisinin TBMM'deki yeri konusundaki toplantıda uzlaşı sağlanmış olup Saadet Partisi Grubu'nun MHP Grubu'nun yanındaki sıradan itibaren TBMM'deki yeri uzlaşıyla tespit edilmiştir." dedi.

Oturma düzenine ilişkin sorunun çözülmesinin ardından söz alan Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, şunları kaydetti:

"Genel Kurulunda ön tarafta 12 sırası bulunan AK Parti'den bir anlayış bekliyorduk. Diğer bütün partilerin ön tarafta sadece 4 koltuğu var. Bu krizle ilgili bugün bir toplantı icra edilmiş oldu. MHP'nin Grup Başkanvekili, sayın Devlet Bahçeli'nin kendilerine bir talimatı olduğunu, bu sorun çözülemiyorsa MHP olarak kendilerine ön tarafta düşen 4 koltuktan 2 tanesini rızasıyla verebileceklerini ifade ettiler. Biz de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Grup Başkanvekilleri ve milletvekillerine nezaketlerinden ve anlayışlarından dolayı teşekkür ediyoruz. AK Parti'deki arkadaşlarımızın da bunu bir not alarak almasını rica ediyoruz."

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Saadet Partisi Grubu'nun yerleşimi konusunda, başta teknik sebepler olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı bu sorunlar yaşandığını belirterek, "Karşılıklı anlayış ve rıza çerçevesinde MHP Grubu olarak burada yan yana, birlikte, yine hiçbir şarta tabi olmaksızın karşılıklı anlayış, rıza ve demokratik düşünce itibarıyla Saadet Partisi Grubu'na mensup arkadaşlarımıza da konuyu arz ettik. Sayın Genel Başkanımızın bu sorunu bir an evvel çözme adına, bunun gerçekleşmesinden dolayı biz de MHP olarak gayet mutluyuz, memnunuz ve Saadet Partisi Grubu'na bundan sonraki yapacakları çalışmalar için de başarılar, kolaylıklar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Filistin'de yaşananlar ve Ortadoğu'da İsrail sorununa ilişkin yaptığı konuşmada, Ortadoğu'da bir Filistin sorunu olmadığını, "işgalci bir İsrail sorunu" olduğunu söyledi.

Gazze'nin acımasızca bombalandığını ifade eden Yılmaz, "Filistinlileri bu savaşın sebebi olarak görmek hakikati perdelemektir. Siyonist İsrail rejimi bölgedeki tüm şiddetin baş ve tek sorumlusudur. Filistin halkının meşru direnişine kimse gölge düşürmemeye kalkmamalıdır." dedi.

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, "Cumhuriyet'in 100. yılında Sivas", CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut ise Adana'nın sorunlarıyla ilgili gündemdışı konuşma yaptı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber